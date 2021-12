« Le stade du Sénégal vaut 150 milliards » selon le DG de…

Pour Gallo Bâ DG de la Sogip sa : le stade du Sénégal vaut 150 milliards

Le joyau du football sénégalais construit dans le pôle urbain de Diamniadio coûte la rondelette somme de 150 milliards de nos francs. Selon le directeur général de la Sogip sa (Société de Gestion ses Infrastructures Publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose), le coût paraît raisonnable car ce projet englobe deux terrains d’entraînement avec une autonomie d’eau et d’électricité en plus du stade de 50 milles places avec toutes les commodités modernes.

Un centre de traitement des eaux d’épuration est également construit pour mieux gérer la qualité. Et le DG Gallo Ba de souligner que le président Macky Sall tient beaucoup à doter le Sénégal d’édifices de qualité. En plus des commodités citées en haut, le stade sera aussi équipé d’autres technologies de dernière génération et de la VAR .

Pour la maintenance de ce bijou, une réflexion est menée dans ce sens car la vocation de la Sogip SA est de veiller à la viabilité et à la pérennité des ouvrages. Et la direction de l’exploitation est entrain de travailler sur l’entretien.

Les travaux du stade sont exécutés à 82% selon le DG de la SOGIP. Le joyau aura toutes les commodités et répondra aux normes internationales. Les vestiaires, les salles de conférence, la zone mixte, la salle antidopage, le parking, un salon VIP de 2000 places…

La pelouse du stade sera en hybride. Ce sera une première en Afrique, informe un technicien.

Il y aura près de 300 projecteurs avec un éclairage de qualité.

La visite s’est prolongée jusqu’au terrain annexe du stade du Sénégal, situé en face de Dakar Arena. C’est un petit stade de 2000 places avec des blocs administratifs, 1 piste d’athlétisme de 8 couloirs, 2 terrains avec des pelouses hybride et synthétique.

Le terrain synthétique sera dédié aux entrainements, alors que l’autre servira de compétition.

A quelques mois de son ouverture, la bâtisse s’impose à tout celle où celui qui prend ‘autoroute à Péage de Diamniadio.

Selon le directeur général de la Sogip sa, la finition des travaux est pour bientôt avant même la date édictée au départ du projet

A signaler pour finir que l’inauguration est prévue pour le mois de février prochain.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn