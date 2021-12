Le Synpics et le Stls ne veulent plus de Yakham Mbaye…au Soleil

Le Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (Synpics) et le Syndicat des Travailleurs Libres du Soleil (Stls) ne veulent plus de Yakham Mbaye à tête de la Direction générale. Yakham est accusé d’user et d’abuser de son pouvoir pour faire mal et humilier les travailleurs de la boite. Cela, suite au renouvellement du collège des délégués.

Ainsi, le Synpics et le Stls ont obtenu 06 délégués sur les 10 qui étaient en compétition dont 03 titulaires et autant de suppléants. Ayant perdu la bataille de positionnement de ses «amis» dans la désignation des délégués du personnel des listes Synpics et Stls, le Directeur général du «Soleil» s’est procuré, d’une manière frauduleuse, lesdites listes non encore déposées officiellement avec la complicité de ses taupes, rapporte L’As

Selon eux, il a fait une exploitation cynique de ces documents en les affectant tous le lundi 20 décembre 2021 à 20h18, par message WhatsApp et avec effet immédiat. Ainsi, les syndicalistes invitent le président de la République Macky Sall et le ministre de la Communication Abdoulaye Diop à trouver à l’entreprise «Le Soleil» un manager à la hauteur.