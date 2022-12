Le titre foncier de Macky Sall se fragilise…des responsables du Fouta lui tournent le dos

Macky Sall ne dira plus du Fouta que c’est son titre foncier politique. A l’approche de la présidentielle 2024 et avec les supputations sur sa troisième candidature polémique, le patron de Benno Bokk Yaakaar perd du terrain dans son propre fief. Les Foutanké se retrouvent divisés au moment où Macky Sall a besoin de consensus autour de sa personne. Des clivages internes entre responsables de la mouvance présidentielle ont porté un coup à la carapace de Macky Sall, qui pourtant lui assuraient une majorité confortable.

Le Fouta n’est plus seul uni debout derrière le Président de la République Macky Sall. Beaucoup d’habitants du Fouta ont aujourd’hui le sentiment qu’ils se sont battus derrière le Président de la République Macky Sall, mais qu’ils n’ont rien obtenu en retour. Il n’y a qu’une élite qui a profité de l’accession de Macky Sall au pouvoir pour s’enrichir scandaleusement, alors que la masse se retrouve toujours appauvrie…

Les populations du Fouta ont comme l’impression qu’elles ont été marginalisées depuis l’accession de Macky Sall au pouvoir. L’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade avait commis la maladresse de faire une sortie en menaçant les populations du Fouta de sa foudre, leur reprochant de voter pour Macky Sall malgré toutes les réalisations qu’il effectue en leur profit.

Le Fouta s’est toujours mobilisé derrière Macky Sall. Ce qui fait mal aux populations du Fouta, c’est qu’elles votent massivement pour Macky Sall, alors que ce dernier leur tourne le dos, en investissant plus dans des régions qui lui tournent le dos à l’occasion des élections. Elles n’hésitent pas à parler de la Casamance où l’essentiel des investissements y ont été effectués. Malgré tout, les Casamançais tournent le dos à Macky Sall.

Les Foutankés se disent alors avoir mal dans leur peau, d’autant que dans leur localité, ils ont le sentiment que Macky Sall fait la promotion de médiocres du terroir qui n’ont que le seul mérite de faire acte d’allégeance à tout va derrière lui. Des médiocres qui sont aujourd’hui ouvertement contestés par les populations du Fouta, d’autant qu’ils étaient pauvres, mais aujourd’hui sont insolemment fortunés, et à travers leurs agissements, font tout pour montrer à quel point, ils sont puissants et peuvent se permettre de tout.

Dans ce registre, Il y a un individu qui se distingue. Un personnage folklorique, inénarrable, nommé Farba Ngom. Un personnage qui se sent si puissant, à tel point qu’il se dit que c’est lui qui dicte les règles au sein de la République. Farba Ngom ne se gêne de rien. A lui de mettre aux pas toutes les populations du Fouta. De qui se moque Farba Ngom au point même de se faire porter le manteau de patron de l’APR au Fouta. Il existe trop de frustrations au Fouta avec cette posture que porte Farba Ngom.

A tout le monde au Fouta, de se ranger derrière lui. Farba Ngom ne manque pas de culot face à tous ces intellectuels que compte le Fouta et qu’il veut même mettre sous ses bottes. Quel pays est le Sénégal ? Les nuls et les médiocres sont devenus ceux qui dictent désormais leurs lois à travers le Sénégal. Claquons les mains à Farba Ngom qui s’est déjà autoproclamé griot du Président de la République Macky Sall ! A quel titre se permet-il de jouer le rôle de patron de l’Alliance pour la République (APR) au Fouta ? Alors qu’il existe des intellectuels membres de l’APR au Fouta.

Pour ne rien arranger les choses, cause encore d’un désamour entre Macky Sall et les populations du Fouta, c’est encore les complots montés à l’encontre de l’actuel Premier ministre Amadou Ba. Certains complotent pour obtenir sa peau. Or, dans leur majorité, les populations du Fouta votent d’ores et déjà pour Amadou Ba. Elles reprochent même à Macky Sall de vouloir bloquer Amadou Ba en qui elles voient leur candidat naturel à l’élection présidentielle de 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn