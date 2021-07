LeBron James, 1er joueur de la NBA a avoir le milliard de dollars

La star des Lakers, LeBron James, vient de dépasser le milliard de dollars de gains en carrière, ce qui fait de lui le premier joueur de NBA à atteindre ce cap.

LeBron James est le premier joueur de NBA à franchir la barre du milliard de dollars de gains en carrière, d’après Sportico. Depuis qu’il a été drafté en 2003, la star des Lakers a gagné pas moins de 330 millions de dollars en tant que joueur. À cette somme, s’ajoutent les revenus provenant de marchandises, licences, activités médiatiques et autres sponsors. Par exemple, ses partenariats avec AT&T, Beats, Blaze Pizza, GMC, Nike, PepsiCo, Rimowa et Walmart lui rapporteraient plus de 100 millions de dollars par an.

LeBron James est non seulement le premier joueur encore en activité de NBA à devenir milliardaire, mais il est également le premier joueur d’un sport d’équipe aux États-Unis à atteindre ce cap. Il talonne désormais le golfeur Tiger Woods, le boxeur Floyd Mayweather, les footballeurs Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore le tennisman Roger Federer, tous devenus milliardaires au cours de leur carrière sportive.

Mais comme le souligne le site Complex, LeBron James ne devrait pas garder longtemps son titre de seul milliardaire de NBA. Le joueur des Nets de Brooklyn, Kevin Durant, qui atteint actuellement 580 millions de dollars de gains en carrière, devrait bientôt arriver au milliard de dollars grâce à son contrat de 10 ans signé avec Nike et à des investissements impressionnants. La star des Warriors Stephen Curry (430 millions de dollars de gains en carrière) devrait lui aussi atteindre le milliard de dollars de gain sous peu.