Législatives 2022 : Boubacar Seye se lance dans la course

Boubacar Seye sera candidat aux prochaines élections législatives. L’annonce a été faite par lui au cours d’une conférence de presse, ce vendredi 11 mars à Dakar. Le président d’Horizon sans frontière a annoncé par la même occasion la naissance du mouvement citoyen « Tabaxaat Sénégal Ak wa Diaspora.

« Après avoir passé plusieurs années dans la sensibilisation et l’éveil des consciences sur des questions transversales et géopolitiques, j’ai la conviction qu’il est temps de passer à une autre étape de mon combat. Les élections législatives qui s’annoncent sont pour moi une opportunité de donner un caractère plus pratique, plus officiel du combat que nous menons depuis tant d’années pour la diaspora sénégalaise », a-t-il déclaré face à la presse.

Boubacar Seye a aussi confirmé son statut d’opposant avant de lancer un appel aux Sénégalais et à la Diaspora pour parrainer sa candidature lors de ces prochaines élections législatives. Il vompte mettre en place une commission d’enquête parlementaire pour lutter contre toutes les injustices sociales dont sont victimes les Sénégalais de l’extérieur.