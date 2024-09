Mamadou Lamine Diallo et son mouvement « Tekki » ont décidé de se ranger au côté de Pastef. C’est via un communiqué que « Tekki » a fait part de son souhait de s’allier avec le parti présidentiel. Ce qui signifie que la rupture est consommée entre le mouvement Tekki et le Parti démocratique sénégalais (Pds). Le député Mamadou Lamine Diallo et ses camarades ont pris acte de la décision de leurs alliés de Wallu d’aller en coalition avec l’Alliance pour la République (Apr).

En conséquence, le Tekki a décidé de se ranger derrière le Pastef d’Ousmane Sonko à qui il témoigne leur soutien « sans réserve et sans condition » pour une « majorité qualifiée » à l’Assemblée. Le mouvement Tekki appelle ses responsables, militants et sympathisants à « se mobiliser pour la victoire éclatante de la liste du Pastef le 17 novembre 2024 dans la paix et la sérénité, et défaire ainsi l’opposition adepte du présidentialisme absolu et de la prédation des ressources du peuple et ses coalitions, intercoalitions, listes parrainées ».