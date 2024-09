Législatives 2024 : Une alliance APR-Rewmi ficelée

Ce Dimanche 22 Septembre 2024, deux délégations de haut niveau de Réew Mi et de l’Alliance Pour la République ( APR) se

sont rencontrées chez le Président Idrissa Seck au Point E pour échanger sur les enjeux des élections législatives du 17 Novembre 2024.

Après de larges discussions, les deux formations politiques ont décidé de participer ensemble aux élections législatives dans une

grande coalition.

Le Réew Mi et l’APR invitent tous les partis et mouvements

politiques à les rejoindre dans cette grande coalition pour le redressement économique et social dans la paix et la stabilité.

Fait à Dakar, le 22 Septembre 2024

Le Parti Réew MI

L’Alliance Pour la République