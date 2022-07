Législatives : Le «candidat du changement»…Pape Diop dans le cœur du Fouladou

En ce dixième jour de campagne, la Coalition Bokk Gis Gis Liggeey s’enfonce dans les profondeurs du Sénégal. Pape Diop, Mouhamadou Lamine Massaly et Habib Mbaye ont fait le tour du Fouladou. Vélingara était la première étape de leur caravane. La population sortie en masse a exposé ses problèmes à la tête de liste nationale.

Après avoir écouté la population, le président Pape Diop et sa délégation ont fait cap sur Medina Yoro Foulah où les habitants sont sortis en masse pour rencontrer la « coalition du changement ». Prenant la parole, les populations ont exposé les maux qui gangrènent leur département. En effet, ce département fait partie des moins développés du Sénégal, selon les habitants. Le département ne dispose d’aucune infrastructure de base et les routes sont chaoteuses.

« La commune de Médina Yoro Foulah est plongé dans le noir. L’électricité n’est disponible que dans une partie du département. Vous êtes dans un département désespéré sans aucun accompagnement. Médina Yoro Foulah est le département le plus démunis, raison pour laquelle nous avons porté notre espoir sur Bassirou Barry et la coalition Bokk Gis Gis Liggeey pour le changement et le développement de notre commune », a déclaré Tidiane Barry au nom des jeunes de la localité.

Le meeting organisé au cœur de la ville était l’occasion pour les femmes de Médina Yoro Foulah d’exposer aussi leurs maux devant les leaders de la coalition Bokk Gis Gis Liggeey. Elles se disent délaissées par le gouvernement de Macky Sall. « Notre département souffre. Des femmes sont mises sur des charrettes pour accoucher faute d’ambulance. Alors pour régler ce problème, nous avons choisi de voter la coalition Bokk Gis Gis Liggeey », ont déclaré ces femmes qui ont soif de changement.

Les complaintes de la population de Médina Yoro Foulah ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Le Président Pape Diop a mûrement écouté la population. Conscient que le changement est possible, il a invité les habitants de cette partie du Sénégal à voter massivement pour la liste de Bokk Gis Gis Liggeey. « Je ferais l’économie des maux qui gangrènent votre département. Médina Yoro Foulah manque de tout », lance la tête de liste nationale devant ses militants venus de tous les recoins du département.

Pour solutionner les problèmes des départements du Sénégal, l’ancien président de l’Assemblée nationale a dégagé des pistes de solutions. « Si on choisit de faire une décentralisation, les départements doivent avoir des infrastructures de base. Médina Yoro Foulah doit disposer d’une caserne de sapeurs-pompiers et d’un hôpital de niveau », propose Pape Diop.

Au-delà des complaintes, la politique de la coalition Bokk Gis Gis Liggeey commence à séduire au sein de l’opposition. Des membres du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont décidé de soutenir cette coalition dans le Fouladou. « Je suis un responsable de Pastef et j’ai décidé de soutenir Bassirou Baldé. Si j’ai pris cette décision, c’est parce que Médina Yoro Foulah est dans état catastrophique et on a besoin d’homme comme Bassirou Baldé pour changer la situation », a déclaré Aly Fall Baldé membre du parti de Ousmane Sonko.

Une sortie hautement appréciée par le Président Pape Diop. « J’ai bien apprécié l’intervention du militant de Pastef. Il n’a pas choisi la liberté de parti mais celle de l’intérêt national », a rétorqué le leader de Bokk Gis Gis Liggeey.

S’enfoçant dans les routes sablonneuses du Foulado, la coalition Bokk Gis Gis Liggeey a terminé son périple journalier dans la commune de Dialambéré, département de Kolda avec un méga meeting organisé par leur tête de liste départementale, Ahmed Diao.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru