Législatives : Mamadou Dione dénonce la posture immature de certains états majors politiques

Lendemain de scrutin : posture immature de certains états majors politiques…Par Mamadou Dione

La belle victoire démocratique du peuple sénégalais qui ne cesse, au fil des élections, de montrer sa maturité démocratique : se réveiller dans le calme, « sañse ba jekk », sur un air jovial, aller voter et, une fois devant le bureau de vote, se mettre en rang tout en discutant dans une parfaite cordialité.

Et partout, de façon transparente, à l’intérieur des bureaux de vote, le sénégalais votant a été bien accueilli par les membres du bureau de vote (Président, assesseur et secrétaire) qui sont, en majorité, des fonctionnaires ou agents non fonctionnaires de l’Etat. Ces illustres membres des bureaux de vote se sont acquittés convenablement de leurs tâches et ont délivré des P.V signés en présence, le cas échéant, des mandataires…

Alors, comment comprendre que certains états majors politiques crient fièrement victoire sur la base des P.V tout en réfutant avec menaces la victoire d’états majors concurrents établie sur la base des mêmes P.V signés par les membres de bureaux ???

Pourquoi nous autres hommes politiques sommes nous toujours dans la posture d’entacher l’image du peuple sénégalais seul victorieux de ces élections législatives de 2022.

Cette posture du « grand n’importe quoi », à la limite insensée, va se poursuivre sur l’acceptation de résultats proclamés par les tribunaux départementaux de Dakar et de Ziguinchor et la réfutation de résultats proclamés par les tribunaux départementaux de Louga, Matam, etc…

Y’aurait-il une différence entre les magistrats de Dakar, Ziguinchor et ceux de Matam, Louga??? Ces hauts fonctionnaires, connus pour leur probité et leur sens du devoir à savoir rendre la justice au nom du peuple, ne font que leur job, en l’espèce proclamer les résultats sur la base des P.V.

À vrai dire, certains états majors politiques sont indignes de ce peuple sénégalais qui, de jour en jour, dans la paix, continue d’exprimer ses choix démocratiques en toute maturité à travers les bulletins de candidats.

Ces mêmes états majors indignes de ce peuple sénégalais se sont même permis d’appeler encore à la violence tout en ayant en bandoulière le titre de « député » pourtant acquis sur la base de ces mêmes PV et que les autres états majors leur accepte.

Finalement, à peuple mature, états major politiques immatures !!!!

Mamadou DIONE

Coordonnateur national des Cadres

de l’Union centriste du Sénégal