L’emploi des jeunes, l’épine au pied des régimes politiques !

Qu’il en soit au Qatar , dans les transplantations Espagnole ou dans les 2000 places à convoiter dans le secteur de l’éducation, la jeunesse doit impérativement vivre l’espoir pour lequel elle s’est sacrifiée pour une seconde alternance politique, dont le chemin fût longue, sanglant et même mortel. Elle ne peut plus continuer à s’adonner à l’exercice aussi absurde que celui du mythe de Sisyphe , d’élire par espoir ou de chasser par désespoir des présidents, qui lui vendent toujours des illusions.

De 2000 à nos jours, cette jeunesse qui représente 75% de la population demeure l’actrice majeure des alternances politiques, sans jamais avoir connue jusque-là la politique de Jeunesse magique la guérissant des malédictions du désespoir et des déconvenues politiques. Ainsi, si le régime actuel se trouve dans l’incapacité pour le moment de lui offrir du travail pour rallumer et entretenir la flamme de l’espoir longtemps éteinte, il ne peut l’obliger à rester au pays à ne rien faire et à recommencer l’exercice absurde d’espérer encore que les choses pourraient changées.

Si le Qatar, l’Espagne sont prêts à sortir cette jeunesse du l’ornière de l’oisiveté et de tous les vices qui y vont avec, elle n’a plus le choix, elle doit partir. Le travail étant le seul garant de la dignité, du respect et de la considération sociale au pays de la Teraanga, il ne peut y avoir de frontières à sa quête. Cependant, la migration de l’élite intellectuelle au Qatar et de la classe ouvrière en Espagne révèle à la fois une totale contradiction et désillusion par rapport aux politiques souverainistes, phares lumineuses du PROJET, mais aussi du véritable realpolitik ou des réalités de l’exercice du pouvoir, qui parfois ne vous laissent guère de marge de manœuvre.

En effet, pour quelqu’un qui croit que cette jeunesse, qui fait plus de la moitié de la population ,doit rester et construire ce pays, il ne peut y avoir plus grande peine que de devoir la livrée à l’Occident face à son incapacité à pouvoir honorer ses engagements pour elle, qui n’a plus la patience d’attendre. Ainsi ,L’emploi des jeunes demeure l’épine tranchante qui ne fait de grâce à aucun régime. Jusque-là aucun régime n’est parvenu à l’enlever de son pied et elle continue de les faire souffrir et finit toujours par les emporter.

Des discours, ou promesses n’ont jamais pu maîtriser un rebelle aussi redoutable, qui n’offre pas de temps de répit. Entre la volonté politique, le patriotisme des régimes politiques pour secourir cette jeunesse abonnée au chômage endémique, gisent la réalité de l’explosion d’une population majoritairement jeune et des » marges de manœuvres budgétaires quasi inexistantes », pour paraphraser le Président de la République. Cependant, seul le travail acharné, bien fait, combiné à la lutte contre la gabegie, la corruption et les détournements de deniers publics peuvent aider à faire des rêves d’un Sénégal souverainiste, prospère, une réalité. Ainsi, même si tout ne pourrait être fait, ils pourront au crépuscule de leur mandat avoir la fierté et la tranquillité de conscience d’avoir fait de leur mieux pour changer positivement ce pays.

Pr. Modou Aissa Seye, Professeur d’anglais.