Éliminé jeudi 10 octobre des 12 coups de midi, Paul va repartir avec un beau pactole. Mais le Grenoblois qui a participé à 153 émissions ne touchera pas réellement 691 522 euros, voilà pourquoi.

Après 153 participations aux 12 coups de midi, Paul a finalement trouvé plus fort que lui. Hier, jeudi 10 octobre, le jeune homme atteint du syndrome d’Asperger a été éliminé, faisant place au nouveau maître de midi, Jean-Charles. Un choc pour les téléspectateurs de TF1, même si les rumeurs de son élimination se faisaient de plus en plus pressantes. À l’antenne depuis avril 2019, Wiki Paul a fait sa loi sur le plateau de jeu de TF1, en réalisant 60 coups de maître et en découvrant 6 étoiles mystérieuses. Ses victoires lui ont ainsi permis de cumuler une énorme cagnotte de 691 522 euros de gains.

Une somme que le jeune Grenoblois de 20 ans ne touchera pas dans son intégralité. Comme l’ont rappelé nos confrères de Télé-Loisirs, la production des 12 coups de midi fait l’addition des gains et des cadeaux gagnés par Paul. Grâce aux 6 étoiles mystérieuses qu’il a trouvées, le chouchou de Jean-Luc Reichmann a remporté pour 219 672 euros de cadeaux (dont le fameux hippo-pouf dont il rêvait tant). Il faut donc soustraire ce montant aux gains totaux pour découvrir le petit pactole que Paul va déposer sur son compte en banque.

Quand Paul touchera-t-il ses gains ?

C’est donc la somme de 471 850 euros que touchera réellement le maître de midi. Mais Paul va devoir patienter un petit peu. Ce n’est que dans trois mois qu’il pourra disposer de cet argent, qui ne sera pas soumis à l’impôt. De quoi permettre au jeune homme d’aborder l’avenir avec sérénité. Si son père Ali avait dévoilé le projet de l’achat d’une librairie pour son fils passionné par les livres, il semblerait que Paul préfère prendre son temps. « Je pense que je le mettrais sur un compte pour plus tard », avait-il expliqué à Télé-Loisirs au début de l’été.