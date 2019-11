Les actions du Khalife des mourides magnifiées à la…CEDEAO

Quand le Khalife des Mourides s’invite à la 2ème Session ordinaire de la cedeao

La présentation des Rapports-pays, ce traditionnel exercice à l’entame de chaque session annuelle du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) , a débuté, depuis jeudi à Abuja, la capitale de la République du Nigéria. Après Cap-Vert, Burkina et la Guinée Conakry, c’est autour, hier, du Sénégal, du Mali et du Ghana de passer à l’épreuve qui consiste à retracer le calendrier économique, politique et social de chaque pays membre de l’institution communautaire. Pour le compte de notre pays, c’est l’honorable député Abdoulaye Vilane qui a été mandaté pour faire la présentation. Ainsi, l’édile socialiste de la ville de kaffrine est, dans la rubrique des faits majeurs, largement revenu sur les retrouvailles Wade-Macky et la libération de Khalifa Ababacar Sall : « Parmi les faits politiques les plus marquants au niveau de notre pays ,le Sénégal, il faut noter aussi la libération de Khalifa Ababacar Sall et la rencontre Maître Abdoulaye Wade et le Président de la République Macky Sall ce, au cours de l’inauguration d’une des plus grandes mosquées de l’Afrique de l’Ouest, «Massalikoul Jinaan» avec la bénédiction du Khalife Général des Mourides , Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. » Le Porte-parole du Parti Socialiste et ses collègues sénégalais parlementaires sénégalais ont également adressé une motion de remerciements à l’endroit du chef de délégation du Sénégal, par ailleurs, Président du Parlement de la CEDEAO pour son leadership éclairé et ses efforts multiformes en faveur de l’intégration de notre sous-région.