Les agents du secteur primaire décrètent 48h de grève

Les agents des ministères des Pêches et de l’Économie Maritime, ceux de l’Agriculture et de l’Équipement Rural, de l’Élevage et de la Production, sont plus que jamais déterminés dans leur combat. Après avoir annoncé, lors d’un point de presse, la possibilité de déclencher une grève d’avertissement de 48 heures, Omar Dramé et ses camarades sont passés à l’acte. Ils ont décrété 48 heures de grève générale, le jeudi 13 et vendredi 14 juillet 2023. C’est pour exiger le respect du protocole d’accord signé le 1er décembre 2022 entre le gouvernement du Sénégal à travers le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Service public, Gallo BA et l’intersyndicale du secteur primaire, rapporte L’As.