Les cadres de Macky ne lâchent pas…Abdoulaye Bathily

Communiqué des cadres et experts de la Vision Macky 535 : « Quand le professeur Abdoulaye Bathily insulte l’histoire. »

Aurait-il subitement oublié le rappel du matérialisme historique qui, traitant de l’élément historico-moral propre à la trajectoire de chaque peuple, souligne à juste raison que « histoire ne se produit pour ainsi dire que sous deux formes : la première fois comme tragédie ; et la seconde fois farce » ou une pâle copie.

Les événements de mars dernier ne sont pas comparables à ceux de mai 1968, même pour un « nostalgique du grand soir », qui tarde à venir !

Quand le vœu (facteur subjectif) entre en contradiction peut être antagonique avec la réalité (facteur objectif), vouloir condamner le dessein peut relever d’un narcissisme suicidaire pour un héros comparaissant comme victime d’un complexe œdipien face à l’émergence de nouvelles forces qui dessinent et écrivent de nouvelles et belles pages de développement avec une maîtrise et une générosité qui sortent de l’ordinaire.

C’est vrai que le saut qualitatif que le Sénégal a connu en dehors des schémas dogmatiques des fameuses et respectueuses « Assises nationales, remet en cause fondamentalement de fortes convictions qui se voulaient des « vérités bibliques ! « .

Que les souteneurs tout à l’étroit dans leurs costumes démodés et robes défroquées cessent de s’ériger en censeurs de la conscience collective qui adhère, malgré les difficultés conjoncturelles, à l’espoir suscité par la mise en œuvre d’importants programmes qui sont en train de changer positivement l’écosystème institutionnel, politique, économique et administratif du pays avec la territorialisation des politiques publiques qui ,sous le Plan Sénégal Emergent, sont en cours de réaliser à large échelle les desiderata des citoyennes et citoyens de ce pays.

Tout bouge dans le bon sens : Pudc, le Puma, Promovilles, l’école, la santé, l’agriculture, l’horticulture, les infrastructures, malgré le reniement du professeur Bathily qui vit dans le passé.

Nous ne sommes pas nihilistes de quelques faits héroïques de la trempe des figures comme le professeur Abdoulaye Bathily, feu Amath Dansoko, Landing Savané, les patriotes de leur génération et ceux d’avant comme Lamine Senghor, Cheikh Anta Diop, Majmout Diop, Abdoulaye Ly etc.

Par contre un recadrage s’impose quand les propos d’un leader d’opinion comme le Pr Bathily sortent du cadre de la raison pour emprunter la voie de la déraison.

A l’éminent professeur Bathily et aux artisans de la LD/ affaissée et non Debout, les cadres et experts de la Vision Macky 535 rappellent que « la caravane de l’émergence en passant devant les nostalgiques de la dictature du prolétariat et qui n’ont pas su suivre les mutations paradigmatiques et épistémologiques induites du contexte pandémique covid19, ne pouvait ne pas manquer d’enregistrer les appels de somnolents ayant raté le train express de l’histoire.

Rien ne saurait nous divertir de la politique inclusive qui se traduit par la longévité inédite de la coalition Benno Book Yakaar qui se renforce de jour en jour d’une part ; et de l’autre par l’adhésion de plus en plus nombreuse des populations sénégalaises à la vision du président ingénieur Macky Sall, un bâtisseur infatigable, un homme de consensus et de paix, qui a pour sacerdoce : » un Sénégal de tous pour tous » qui résume son patriotisme et son esprit d’ouverture qui n’ont rien à voir avec les contrevérités du professeur Bathily hélas dérivant!

Fait à Dakar ce jeudi 20 mai 2021

*Les cadres et experts de la Vision Macky 535*