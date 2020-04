Covid-19 : Les clarifications de Mamadou Ndione

CLORE LE DÉBAT SUR LE RIZ ET SE CONCENTRER SUR L’ENNEMI COVID-19…Par Mamadou NDIONE

Donner 140 000 tonnes de vivres à un million de ménages dans des délais record équivaut à faire 4 000 rotations (aller et retour inclus) de camions à raison de 35 tonnes par camion.

Pour chaque rotation, il faut au départ charger l’équivalent de 700 sacs de 50 kg, les transporter ensuite les décharger à destination. Je résonne sac de riz puisque les 40 000 tonnes qui s’ajoutent aux 100 000 tonnes de riz seront aussi chargées, transportées et déchargées dans les mêmes conditions de délais.

On comprend mieux dès lors l’ampleur de l’opération logistique inédite à laquelle notre pays fait face actuellement.

Cela devrait pousser à un peu plus de sens de la mesure de la part de tous ; ce d’autant plus que des précisions claires ont été données. Il ressort de ces clarifications ce qui suit :

● SUR LE RIZ

Parmi 28 réponses à un appel d’offres ouvert en procédure d’urgence, les tarifs proposés étaient compris entre 370 000 et 275 000 FCFA la tonne.

Le choix a été porté sur les 4 réponses qui ont proposé le moins cher c’est à dire 275 000 FCFA la tonne (Comptoir commercial Mandiaye Ndiaye, Bambouck, Avanti SUARL et Afri and Co).

Aucune des 24 soumissionnaires pendants ne conteste le choix parce que la décision est bonne. Alors, pourquoi ceux qui n’ont pas soumissionné veulent-ils continuer à entretenir un débat qui ne devrait pas en être ?

● SUR LE TRANSPORT DU RIZ

Sur 27 réponses à un appel d’offres aux transporteurs disposant d’au moins 50 camions, les deux qui ont proposé les plus bas tarifs à la tonne ont été choisis (UDE et Transport Sady) en fonction des destinations. Il n y a pas eu de contestations venant des 25 autres transporteurs qui ont perdu à l’appel d’offre.

Aux deux prestataires gagnants, on a ajouté les moyens de transport de l’armée et d’autres transporteurs qui ont mis leurs camions à la disposition contre prise en charge par l’État du carburant et des frais des chauffeurs. Aujourd’hui toutes ces entités sont en train de charger librement au niveau des différents entrepôts où se trouve les 100 000 tonnes de riz pour ensuite s’attaquer aux 40 000 tonnes constituées des autres denrées.

Il n y a pas de problème à cela puisqu’on a besoin du maximum possible de moyens logistiques pour tout livrer dans les délais.

● En définitive, avec 35 cas communautaires au Sénégal repartis dans plus de 25 communes différentes, l’urgence est au COMBAT contre l’ennemi COVID-19 avec les gestes barrières.

● Restons chez nous ,

● Évitons les déplacements inutiles

● Portons nos masques

● Observons la distance sociale d’au moins un mètre

Là est l’enjeu pour chaque citoyen.

Mamadou NDIONE

Mamadou Ndione (auteur de ce texte sur le covid-19) est le Directeur Général du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) depuis le 4 octobre 2017 en remplacement de Abdoulaye Diop devenu ministre de la culture et de la communication