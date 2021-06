Les danseurs de Wally Seck fixés sur leur sort le 6 juillet

Les danseurs de Wally Seck vont prendre leur mal en patience. ils retournent au fond de leurs cellules jusqu’au 6 juillet prochain date à laquelle la décision sur ce dossier d’attentat à la pudeur et d’acte contre nature sera rendue.

Le président du tribunal des flagrants délits de Dakar a mis l’affaire en délibéré à la suite des plaidoiries des avocats des deux danseurs Amady Badiane et Ameth Thiou, Mes Abdoulaye Tall, Amadou Dialy Kane et Brice Benoît Sylva. La défense a plaidé la relaxe pure et simple d’Amady Badiane et Ameth thiou car selon eux « ils ont fait le bisou sur le feu de l’action artistique « .