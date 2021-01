Les dernières mesures prises par le Président fortement appréciées par…

Parmi les décisions majeures issues du conseil ministériel de ce mercredi 27, il y a lieu de saluer tout particulièrement l’instruction donnée par le chef de l’état au gouvernement de faire un mémorandum sur la politique , les projets et financements mobilisés et mis en œuvre dans le cadre de la coopération et des partenariats extérieurs.

En termes clairs, le président est pour la transparence absolue sur cette question de l’encadrement de l’émigration clandestine par la promotion de l’emploi des jeunes et femmes. Donc aucun camouflage ne sera toléré, d’autant plus que les ONG qui s’activent dans ce domaine doivent être tous être soumis eux aussi à un audit complet de leurs activités sur au moins la dernière décennie.

Les organisations socio politiques de la Diaspora considérée comme la 15 éme région du Sénégal doivent également s’impliquer dans cette importante réflexion.

La question très agitée de l’industrie pharmaceutique nationale dans le contexte pandémique covid19 a rencontré l’adhésion du chef de l’état qui a donné des instructions rassurantes pour la relance de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement-

PNA. Il faut certainement y inclure la reprise de Medis.

Sans nul doute, le président , par ces différentes mesures, le président se dit bien qu’il est à l’écoute de l’opinion.