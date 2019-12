Les derniers instants de Bruno Diatta raconté par sa Veuve…

Bruno Diatta chef du protocole de la Présidence est décédé le 21 septembre 2018. Un an après sa mort, sa femme Thérèse Turpin Diatta qui a partagé sa vie pendant une quarantaine d’années, raconte les derniers instants de son défunt mari dans un entretien accordé au quotidien national.

« On sentait depuis deux trois semaines, qu’il était très fatigué et tout le temps, je lui disais : « arrêtes, prends des vacances. Mais le jour où il est parti, ça été brutal. C’est dur. Ce n’est pas comme si pendant six mois vous avez un malade et dans votre tête vous vous dites : « mon Dieu, allégez ses souffrances.»

Et, quand elle parle de son mari, les superlatifs ne manquent pas. « Je ne sais même pas comment parler de lui tellement j’ai utilisé tous les superlatifs : bon époux, bon mari, père attentionné, camarade.»