Les enseignants du Sénégal fêtés par GRISE

Le Groupe de Réflexion et d’Information en Science de l’Education (GRISE )a fêté l’excellence. Selon l’inspecteur Ngom, Coordonnateur de cette structure, l’enseignant est l’artisan de la qualité et est celui qui porte sur ses épaules le destin des enfants.

Revenant sur la place qu’occupe la jeune fille sur l’échiquier éducatif, l’inspecteur de vanter l’engagement de la Scofi (Scolarisation des filles) grâce auquel le pari du maintien des filles à l’école est largement gagné. En atteste les brillants résultats obtenus dans les différents examens de cette année : pour le CFEE ( Certificat de Fin d’Etudes Élémentaires), sur 9294 candidats, on compte 3357 garçons et 5957 filles.

Pour le BFEM ( Brevet de Fin d’Etudes Moyennes), sur un total de 5308 inscrits, on note 1795 garçons pour 3513 filles et enfin au Baccalauréat, sur 9801 inscrits , c’est 4171 garçons contre 5630 filles. Et ces statistiques sont pour le département de Mbacké.

Une entière satisfaction exprimée par Madame Coumba Coulibaly, présidente de la SCOFI de Mbacké qui a été choisi comme marraine de la journée de l’excellence pour son engagement et sa détermination à la cause de la la scolarisation des filles.

Pour cette deuxième édition, un prix spécial a été décerné à l’éminent inspecteur de l’éducation et de la formation M. Gaston SANGHARÉ et deux enseignants craie en main ont été primés. Il s’agit de Madame Ndèye Khady Galaye GUÈYE professeur de SVT en service au lycée de Mbacké et de Monsieur Abou Touré FAYE instituteur en service à l’école de Kéré Ndao

Une cérémonie à la quelle la mairie de Mbacké pourtant sollicité n’a pas participé et le maire Gallo Ba a aussi brillé par son absence et n’a même pas dépêché une délégation. Ce que plusieurs personnes interpellées ont déploré.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn