Les errements du ministre Pape Malick Ndour

Ces propos du ministre de la jeunesse, de l’emploi et de l’entreprenariat risque de faire couler beaucoup de salive. Pape Malick Ndour, puisque c’est de lui qu’il s’agit, promet d’aller chercher Ousmane Sonko la prochaine fois que la justice le convoquera et qu’il refusera de répondre. Le membre de la mouvance présidentielle et ses militants veulent clairement se substituer aux forces de l’ordre.

« Ousmane Sonko, la prochaine fois qu’on le convoquera, 24h avant, on viendra et on fera la même mobilisation. Ousmane Sonko, quand la justice te convoquera à nouveau, on va mobiliser 5000 jeunes qui vont passer la nuit ici. Si on le convoque à 10h on lui donnera 30mn, s’il ne répond pas on va aller le chercher, le ligoter et le livrer à la justice », a-t-il déclaré vidéo de Dakaractu.

Mais ce que semble oublier le ministre, c’est que ni lui, ni Ousmane Sonko ne font la Police dans ce pays. Il y’a des personnes habilitées à faire respecter l’ordre et la loi. Si besoin il y’en a, elles feront. En tant que ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour devrait avoir un discours plus responsable.