Les étudiants de l’ENTSS réclament leurs bourses et la reprise des cours

L’école nationale des travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS) a fermé ses portes depuis le 03 février suite à la décision du directeur de l’école qui consiste à suspendre les cours en présentiel pour des cours en ligne sans la moindre mesure d’accompagnement et sous prétexte du contexte de covid19.

Cette situation a engendré des perturbations dans la formation des futurs intervenants sociaux. En effet, étant dans l’impossibilité d’accéder à la bibliothèque pour une documentation, les étudiants, après trois semaines sans cours, n’ont cessé en vain de rencontrer les membres de l’administration pour des négociations en vue de retourner dans les classes.

Ces cours en ligne constituent aujourd’hui le plus grand souci pour nous étudiants qui, pour rappel, n’avons toujours pas perçu nos allocations d’études depuis le début de l’année, sans quoi il nous est impossible de nous doter de matériels didactiques à savoir un smartphone ou un ordinateur portable mais aussi de la connexion.

La situation est plus qu’inquiétante parce qu’au moment où l’administration de l’ENTSS est en train de dérouler certains cours sans se soucier de la qualité de la formation ni de la participation, les étudiants sont en train de rater l’essentiel de leur formation du simple fait qu’ils ne disposent pas de moyens pouvant leur permettre de faire ces cours.

Par ailleurs au moment où les universités publiques comme privées, bien plus importantes en termes d’effectif, les collèges et même les écoles primaires continuent de suivre leur cours en présentiel, notre directeur se contente de s’aventurer dans des cours en ligne avec tous les couacs y afférents dans le seul but d’éviter les risques liés à la contamination. Dans le respect des mesures barrière l’on se demande qui est mieux habilité que le travailleur social en formation dont la vocation première est l’intervention professionnelle auprès des populations pour un changement positif de comportement.

Nous rappelons également que la formation professionnelle, compte tenu de ses modules spécifiques qui font souvent recours, entre autres, à des simulations en classe et des interactions entre les étudiants et leur formateur, est différente à bien des égards à l’enseignement général.

Nous interpellons notre directeur pour un changement de décision et une reprise des cours en présentiel sans délai à l’ENTSS. Si pour se défendre il prend comme exemple l’université virtuelle du Sénégal, nous lui rappelons que cette dernière met à la disposition de ses étudiants des ordinateurs et des kits de connexion pour une continuité normale des cours.

Dans la même veine, nous exigeons le paiement de nos bourses et la reprise des cours à l’ENTSS en présentiel sans quoi nous n’hésiterons pas à prendre d’autres initiatives si toutefois cette situation perdure et reste statique.