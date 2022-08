Les hostilités reprennent entre les proches de Matar Ba et Cheikh Kanté

Les retrouvailles entre Cheikh Kanté et le ministre Matar Ba aura fait long feu. Les hostilités sont à nouveau lancées entre les proches des deux frères de l’Alliance pour la République (Apr). Et cette fois, le différend sera réglé à la barre du tribunal de Fatick. Awa Djimby Diouf, le bras droit de Cheikh Kanté, a porté plainte contre Birane Ba, le frère de Matar Ba, Cheikh Diallo et Maodo Dieng tous des militants proches du maire de Fatick.

Ces derniers, selon L’As, auraient envoyé dans le groupe WhatsApp «Les amis de Matar Ba» des messages vocaux dans lesquels on menace et accuse la jeune Awa Djimby Diouf d’être celle par qui Cheikh Kanté passe pour faire le sale boulot. Ces messages ont été transférés à la concernée qui a décidé de porter l’affaire devant le tribunal. Awa Djimby Diouf a porté plainte pour diffamation et menaces.