Les interrogations de Mamadou Lamine Diallo sur le gaz naturel de Saint-Louis

Moustapha Niasse aimait répéter que la politique diplomatique du Sénégal est invariable depuis l’indépendance et s’appuie sur la doctrine Doudou Thiam : une alliance stratégique avec la France, les États Unis, le Maroc et l’Arabie Saoudite. Apparemment, ce n’est plus le cas de son protégé Macky Sall devenu l’ami de Marine Le Pen. Depuis que Macky Sall a reçu le Président du Tartastan, il dévie de cette doctrine sous l’œil bienveillant de Moustapha Niasse de BBY; Macky Sall ne vote plus avec la France et les États Unis au Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment dans la guerre d’Ukraine.

Comment expliquer ce changement ? Macky Sall se sent- il tout puissant de son poste de l’UA ou du ballet de chefs des États puissants de ce monde qui s’intéressent au gaz naturel du peuple sénégalais? Ou simplement, omnibulé par sa troisième candidature, il cherche un soutien de la Russie et de Marine Le Pen?

En Afrique de l’Ouest, Buhari du Nigeria montre la voie. Général de l’armée devenu civil, il quitte le pouvoir après deux mandats. Il a la réputation d’être incorruptible depuis longtemps dans un Nigeria rentier et indiscipliné. Il sait que la construction des institutions est un préalable au progrès économique sous tous les cieux.