Les Laobés choisissent Sadio Mané comme…

Les Laobés du Sénégal, eux aussi, se disent très honorés par le trophée continental de l’enfant de Bambali. Face à la presse, Bara Sow et Cie, après avoir adressé leurs félicitations au nouveau Ballon d’Or Africain, l’ont choisi comme parrain de leur prochaine journée nationale de reboisement «Un Laobé, un Arbre» : «Sadio Mané vient d’être élu Ballon d’Or Africain. La bonne nouvelle nous procure une joie indicible. Nous nous sentons plus qu’honorés par ce sacre continental. Il est le résultat des nombreuses et belles performances de ce brave Lion de la Téranga. Nous voudrions, sur ce, lui adresser vos vives félicitons. Nous félicitons aussi le Président de la République son Excellence Macky Sall, son ministre du Sport mais aussi la Fédération Sénégalaise de Football et tous les supporters. Sadio Mané reste et demeure un ambassadeur du Sénégal et il forge notre fierté », s’est expliqué Bara Sow. Le Président de la Fédération des Laobés du Sénégal et de la Diaspora, de renchérir : «Pour les besoins de lancement de notre campagne «Un Laobé, un Arbre» dans notre combat pour un Sénégal Vert, notre organisation va choisir Sadio Mané comme parrain de l’Edition 2020. Pour terminer, nous demandons aussi au Ministre du Sport, notre frère et ami Matar Ba, de nous aider à redynamiser nos neuf(9) équipes .On tenait un tournoi avec ces sélections Laobés de Dakar au Stade Amadou Barry de Guédiawaye mais, depuis quelque temps, l’on a noté un coût d’arrêt. »