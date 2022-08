Les libéraux veulent réunir leur grande famille

La situation qui prévaut actuellement au sein des différentes coalitions ne laisse pas indifférent l’ancien député libéral Amadou Gallo Ndiaye. Le coordonnateur du Mouvement libéral populaire Sénégalais (Mlps) interpelle la présidente de l’internationale libérale, Dr Hakima El Haite. Il lui demande d’intervenir pour que les retrouvailles de la grande famille libérale aient enfin lieu au Sénégal.

A la suite d’une analyse approfondie des résultats issus des dernières élections législatives, M. Ndiaye pense que ce vœu devient de plus en plus une urgence pour sauver le «libéralisme» au Sénégal. Il rappelle que la coalition Benno Bokk Yakaar dirigée par le Président Macky Sall n’a pas obtenu la majorité absolue.

Au même moment, le Parti Démocratique Sénégalais (Pds), un autre parti libéral, contrôlé par l’ancien Président Me Abdoulaye Wade, se retrouve avec 24 sièges à l’Assemblée nationale et un siège pour Pape Diop de la coalition Bokk Gis Gis. Donc, à ses yeux, les libéraux sont largement majoritaires à l’hémicycle, s’ils acceptent de se réunir. L’ancien député qui a rejoint la mouvance présidentielle invite les libéraux à parler aux Présidents Me Wade et Macky Sall pour qu’ils discutent en profondeur de cette question.