Les Lionceaux à l’honneur au palais de la République

En suivant les pas de leurs aînés de l’équipe nationale du Sénégal, les Lionceaux U17, champions d’Afrique, ont aussi reçu les honneurs de la République. Le chef de l’État Macky Sall les a accueilli ce dimanche matin au palais. Au terme d’un discours motivant, il a décidé d’allouer une prime de 10 millions de francs FCFA à chaque lionceau ainsi qu’aux membres de l’encadrement. Le président a aussi décidé d’honorer tous les champions d’Afrique sénégalais des cinq dernières années toutes disciplines confondues.

Amara Diouf remercie le président

Capitaine des champions, Amara Diouf a dit que le chemin n’a pas été facile mais la foi qui les animait leur a valu ce sacre car les valeurs du « Dem ba Diekh » les accompagnait toujours. Le capitaine a remercié la fédération, le staff et dédié le trophée au chef de l’état le président Macky Sall père de la nation.

Serigne Saliou M’backé Dia comblé

Prenant la parole, Serigne Saliou Mbacké Dia de dire toute sa satisfaction et de dire être comblé d’être le premier entraîneur à offrir au Sénégal deux trophées continentaux à savoir les jeux africains. Sans sacrifice et sans travail le talent se meurt (il fallait se raser avant chaque regroupement, jamais démarrer une séance d’entraînement sans chanter l’hymne national et ne jamais dormir avec son portable). Pour finir il dira que rien n’est impossible pour un sénégalais. Il fallait cheminer sur les traces de l’émergence.

La fédération aux anges

Le premier Vice président de la Fédération Sénégalaise de Football, Djibril Wade au nom du président Me Augustin Senghor a déclaré qu’en 4 mois, « c’est la troisième fois qu’on se réunit à la présidence pour dire que le palais est un lieu de réussite pour les équipes nationales du Sénégal ». Poussant son argumentaire plus loin , Djibril Wade de dire qu’avec un nouvel état d’esprit « Dem Ba Diekh » est une nouvelle marque de fabrique des sélections nationales. Ceci est réel grâce à l’engagement du chef de l’État qui n’a ménagé aucun effort pour atteindre les sommets de la réussite. Les techniciens locaux sont formés aux normes internationales. Le football est en marche. Le soutien financier aux clubs est demandé pour s’inscrire en mode fast tract.

Et de 5 pour le président Macky Sall

Le président Macky Sall a d’emblée salué la mémoire de Ndiaye Drapeau pour son engagement patriotique.

Le président s’est réjoui de recevoir encore une fois les lionceaux qui ont suivi les pas de leurs aînés. Il retiens de leur parcours les valeurs fondamentales qui ont toujours animé les lionceaux pour leur patriotisme lors des campagnes pour la défense des couleurs nationales. Ils ont démontré aussi la culture de la gagne en atteste l’esprit démontré lorsque le Maroc a marqué un but. Ce remontada réussi est la marque des grandes équipes.

D’un coup de tête de l’adversaire, ils ont répondu par un coup de tête avant de marquer un but victorieux avec un penalty. Le président très taquin a chambré le tireur de penalty Serigne Fallou Diouf qui a failli atteindre les cardiaques avec sa manière de tirer au but. Un remerciement particulier à l’endroit du sélectionneur national Serigne Saliou Mbacké Dia qui a su allié coaching et éducateur.

Le président a aussi félicité le premier ministre Amadou Bâ par ailleurs ministre des Sports. Derrière les performances il n’y a pas de hasard car l’Etat a mis les moyens pour l’atteinte des objectifs. Le président Macky Sall de dire que les lionceaux offrent un bel exemple à la jeunesse sénégalaise.

« Vous devenez désormais une source d’inspiration pour la jeunesse. Vous avez honoré la nation sénégalaise c’est pour cela que j’ai décidé de vous honorer ainsi qu’à tous les membres de la délégation en vous remettant chacun une prime de 10 millions de francs CFA », finira t-il par déclarer aux Champions d’Afrique U 17.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn