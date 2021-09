Les loyers sont en hausse à Dakar

Entre 1994 et 2014, les loyers ont augmenté de 256% dans la région de Dakar, selon des données gouvernementales. Une hausse qui s’est poursuivie depuis lors au même rythme, selon les spécialistes du marché immobilier.

Capitale active implantée sur une étroite presqu’île, Dakar compte plus de 3,7 millions d’habitants. Soit le quart de la population sénégalaise, estimée à 17 millions de personnes qui sont regroupées sur 0,3 % du territoire. Confrontée à une croissance démographique et un exode rural élevés, la capitale économique et politique est submergée et l’offre de logements n’est pas suffisante pour éponger la demande.

Les prix ont continué à augmenter de façon drastique car il y a beaucoup de spéculations. Le coût des loyers a augmenté de 256% à Dakar (bis) Par exemple, un lieu qui était loué à 150 000 francs CFA par mois en 2014 est maintenant loué à 350 000, confie Abdoul Diédhiou à lemonde.fr repris par L’As.

Le manager de l’agence Mon agent immobilier précise que de plus en plus, de riches investisseurs de la sous-région – comme des Ivoiriens ou des Nigériens – achètent des terrains au Sénégal du fait de la stabilité politique du pays. Cette stabilité attire aussi les entreprises, institutions et organisations internationales comme l’ONU qui installent leur siège régional à Dakar. Mais la hausse des loyers se retrouve dans tous les quartiers, même les plus populaires.

Selon Mamadou Mbaye, président de la Fédération des agences et des courtiers immobiliers du Sénégal, 56% des habitants de la capitale sont locataires tant il est difficile et coûteux d’acquérir une maison.