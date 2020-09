Les maires du Sénégal en colère contre AQUATECH

L’Association des Maires du Sénégal (AMS), dans le cadre de ses missions naturelles et citoyennes, exprime toute sa solidarité et son soutien aux collègues Maires des Régions de Diourbel et de Thiès suite aux nombreuses difficultés qu’ils rencontrent avec la gestion de l’eau dans leur Commune par les concessionnaires du service public en général et par AQUATECH en particulier.

Considérant l’augmentation du prix du mètre cube sans amélioration de la qualité et de la quantité de l’eau promise aux populations,

Considérant les coupures d’électricité fréquentes ou la non-disponibilité du carburant, sources de nombreux dysfonctionnements de beaucoup de forages et souvent pendant plusieurs jours ou mois,

Considérant les réparations de forages avec des pompes inadaptées ou de puissance inférieure à celles trouvées sur place,

Considérant les retards de salaire notés pour beaucoup de conducteurs de forage,

Considérant les arrêts fréquents des chantiers de l’Etat et des collectivités territoriales et la disparition de plusieurs périmètres maraîchers faute d’eau,

Considérant, l’amateurisme, la gestion hasardeuse et conflictuelle de certaines délégations de service public de l’hydraulique rurale,

Considérant la baisse de taux de couverture en eau potable en milieu rural notée ces dernières années, malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernent du Président Macky SALL dans la construction et la réhabilitation de centaines de forages,

L’AMS condamne fermement les tentatives de musellement ainsi que le manque notoire de respect au statut et rang des exécutifs locaux conformément au code des collectivités territoriales.

L’AMS sollicite l’arbitrage bienveillant de Son Excellence, le Président de la République ainsi que la nécessité de procéder à une évaluation indépendante de la politique de délégation de service public de l’eau en milieu rural.

L’AMS concomitamment à l’expression de sa solidarité agissante sans faille aux collègues Maires ainsi qu’aux populations victimes de ces errements, suit avec vigilance, la tournure de ce dossier au plus haut niveau.

Fait à Dakar, le 04 septembre 2020

Pour les Maires du Sénégal, le Bureau de l’AMS

Association des Maires du Sénégal