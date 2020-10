Les maires et présidents de Département reçus par Macky…ce jeudi

Après un report de quelques jours, la Journée nationale de la Décentralisation (JND) sera finalement célébrée aujourd’hui, à Diamnaidio, sous la présidence du chef de l’Etat. C’est un rendez-vous annuel, qui valorise les efforts de l’Etat dans sa politique de décentralisation, pour une meilleure implication des collectivités territoriales dans la territorialisation des politiques publiques, rappelle « L’As ».

D’après le journal, il est attendu une mobilisation des élus locaux aux côtés des pouvoirs publics, pour marquer un fort moment de communion et de valorisation des acquis du secteur. Le thème de la présente édition est : «Décentralisation et équité territoriale: pour des collectivités territoriales attractives et émergentes».

Selon le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, cette rencontre permettra de bâtir des échanges autour des orientations stratégiques, des contraintes et des perspectives de la politique de la décentralisation, du développement et de l’aménagement des territoires.

Les décisions et annonces qui seront faites par le Chef de l’Etat, vont structurer les axes de travail des collectivités territoriales pour les prochaines années. Devant les maires et présidents de Conseil départemental, Macky Sall va jauger sa cote de popularité si jamais le « wax waxeet » le tente pour un troisième mandat.