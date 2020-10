Photo parue sur Xibaaru : Les précisions de Mamadou Deme…

Ce matin le site de xibaaru, notre site a publié un article de PAPE SAAR dénonçant le combat de mon ami et frère MAMADOU ABDOULAYE DEME et xibaaru illustré cet article par ma photo , contribuant ainsi à une confusion auprès des lecteurs. Est -ce Pape Sarr qui a utilisé ma photo pour illustrer son article, ou est ce XIBAARU qui a utilisé ma photo par erreur pour illustrer cet article de Pape Sarr ? Je vous prie de retirer ma photo illustrant cet article et d’y mettre la vrai photo du concerné MAMADOU ABDOULAYE DEME car celle -ci n’est pas difficile à trouver sur le net et d’informer l’erreur d’homonymie pour arrêter toute confusion au niveau de vos lecteurs, dont nombreux d’ailleurs sauront faire la différence entre les deux MAMADOU DEME

Cela dit , je soutiens fermement MAMADOU ABDOULAYE DEME dans son combat citoyen que je partage ET MENE EN BINÖME AVEC LUI et autour duquel nous nous sommes toujours retrouvés , nous démarquant de l’hypocrisie politique alimentaire dans laquelle se drapent tous ceux qui croient que c’est en tournant le dos aux revendications légitimes des sénégalais qu’ils plairont au Président MACKY SALL. D’autres en quête permanente de biscuits et de sucettes croient toujours que c’est en s’attaquant aux acteurs de la citoyenneté et aux défenseurs du droit, que le Président de la république pensera à eux dans leurs jeux de galipettes renversées pour accéder à la sauce .Que nenni , le Président MACKY SALL n’est pas dupe.