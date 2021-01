Les populations de Ndayane debout contre la construction du Port

LE PORT DE NDAYANE : UN PROJET CRUEL DE SOUVERAINETÉ SANS RESPECT POUR LES POPULATIONS

Depuis que le projet du port de Ndayane a été lancé, il a fait l’objet de plus de points d’interrogation que de contestations proprement dites. Pour une simple raison : il est difficile de lutter contre un État. Il est difficile d’empêcher un chef d’État de dérouler ses programmes de développement.

Mais ce développement doit être à la fois économique et social. Le port de Ndayane ne parait pas être un projet social. Ce projet est certes louable au regard de sa déclinaison par le Président de la République, lors de son discours à la nation du jeudi 31 décembre 2020. Mais il serait louable, par respect pour les citoyens que notre Constitution protège et défend, que des informations réelles et justes leur soient données au nom de la sauvegarde de leur existence et de leur environnement. Pour le respect de leurs droits.

La monstruosité d’une telle infrastructure mérite de la part des plus hautes autorités de la patience, de l’écoute, de l’humilité et non une posture d’adversité, d’écrasement et de violence verbale. Très tôt, notre Association a saisi l’autorité en charge de l’environnement, pour avoir en retour des informations précises et fiables sur ce projet de port dont la construction pourrait avoir de redoutables conséquences. Jamais le ministre de l’Environnement n’a donné suite à notre correspondance ! Pire, comme relais, Monsieur le Directeur du port, dans une démarche de vanité et d’autorité injustifiable, a toujours répondu à nos questionnements concernant le projet du port de Ndayane par des éloges inconsidérés et une posture à plat ventre face à l’investisseur DPWorld. Honte à cette démarche dénuée de noblesse !

Pour toutes ces raisons, nous avons cru bon de commettre un avocat, Maître Doudou Ndoye, pour défendre nos intérêts et pousser le DG du port de Dakar, le DG de DPWorld à venir s’expliquer devant nos juridictions. C’est notre droit. Nous l’assumons face à des interlocuteurs muets et d’une terrifiante assurance.

Le Juge du Tribunal de Mbour qui reçut notre plainte, après une première audience, nous a renvoyé à une seconde audience au cours de laquelle il a jugé que notre Association n’était pas habilitée à porter plainte. Maître Doudou Ndoye a interjeté l’appel. Nous attendons…

Nous faisons appel à Monsieur le Président de la République qui après avoir présidé lui-même une réunion autour de ce projet, avait estimé que 450 à 600 hectares d’extorsion des terres suffisait pour construire ce port. Un communiqué du Service des Impôts et Domaines de Mbour avait alors fait publier un avis dans la presse renseignant lesdites superficies. Le plus choquant vient ensuite : près de 1200 hectares ont été finalement retenus. C’est, en effet, une expropriation de 1200 hectares qui a été annoncée par le Président lui-même, contrairement à sa décision précédente portant sur 600 hectares, au plus. Quelle grande déception ! Quel cafouillage !

Aucun port au monde n’occupe une telle superficie !

Nous soupçonnons, de nouveau, un inacceptable hold-up de fonctionnaires camouflés et dénués de toute valeur morale. Ils ont l’habitude et cela finit toujours par passer comme lettre à la poste. Il faut que cela cesse. Le Président de la République doit mettre fin à ces pratiques impunies, ces méthodes mafieuses, en demandant que soit publiée la liste totale des propriétaires à qui ont été affectés les 1200 hectares déclarés. Ne pas le faire, c’est laisser l’opacité et la corruption vaincre la lumière. Les populations sont fatiguées !

Le port de Bargny Sendou nous a donné un triste exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Nous avons assisté au drame, vite oublié, des populations chassées de leur terre au nom d’une construction portuaire mal conçue et aujourd’hui inachevée, faute de planification.

Les études environnementales qui devaient accompagner le projet du port de Ndayane, sont restées à ce jour dans une insoutenable nébuleuse ! Cette posture est inacceptable, injuste et indigne d’un État moderne. Pouvait-on imaginé que Monsieur le Président de la République laisserait s’accomplir un tel manquement ? Sans oublier le passage arbitraire de 600 à 1200 hectares annoncés pour la réalisation de cette infrastructure portuaire ? Trop de dysfonctionnements apparaissent au grand jour !

Si nous ne pouvons pas faire confiance à Monsieur le Président de la République que nous avons élu et qui doit nous protéger en défendant nos droits légitimes, à qui faire confiance ? Néanmoins, nous lui accordons encore notre confiance dans l’espoir qu’une telle catastrophe puisse encore être évitée. Les populations ont leur mot à dire dans une démocratie participative ! La réputation du Président est connue : il avance toujours quand on s’oppose à lui, à ses projets. Mais nous lui faisons confiance. Nous faisons confiance au Président de tous. Ce projet de port de Ndayane doit être revu, repensé, partagé.

Nous avons voulu garder de Monsieur le Président de la République l’image d’un homme toujours disposé à un dialogue, dans le respectueux des uns et des autres. C’est là le cadre d’un État moderne respecté et respectable. C’est un tel dialogue que nous avons souhaité dès le début, pour être informé comme il se doit. Il n’a jamais eu lieu ni avec les autorités encore moins avec le DG du port de Dakar. Tout, tout nous a été imposé jusqu’ici ! L’État a démontré sa force et son autorité ainsi que sa capacité à passer outre les droits de ses populations, les laissant humiliées et démunies. S’agit-il donc toujours au Sénégal de se taire et de subir quand l’Etat décrète ses projets ? Ce n’est pas cette image que nous voulons garder du Président Macky Sall.

C’est pourquoi nous demandons à Monsieur le Président de la République de faire en sorte que les autorités analysent les conséquences néfastes de ce projet qui ne semblent pas avoir été mesurées : dépossession massive des terres, mépris des droits des citoyens, arrivée de maladies infectieuses et handicapantes dues à e violentes pollutions, chômage accru, disparition de la pèche artisanale, disparition des commerces des femmes de Ndayane-Toubab-Dialaw-Yène, prostitution, errance, misère.

Le port de Ndayane est un malheur si tous les impacts ne sont pas évalués, discutés avec les populations locales. Ces dernières sont délaissées, abandonnées même par leurs maires, complices, étant tous ou presque issus du giron de la mouvance présidentielle. Ils se révoltent, bien sûr, car ils sont de plus en plus dessaisis de leurs terres, mais ils se révoltent en se cachant, en se servant d’intermédiaires. Comment qualifier cela ?

Oui, Monsieur le Président de la République, le port de Ndayane est, certes, un projet de développement avancé pour notre pays, mais il risque d’être aussi le projet le plus scandaleux de l’histoire du Sénégal, car construit sur des biens expropriés d’enfants sénégalais qui ont bâti à la sueur de leur front des infrastructures hôtelières et culturelles qui rayonnent de par le monde : comme l’École de danse internationale de Germaine Acogny, le plus grand théâtre de verdure du Sénégal bâti par Gérard Chenet, ancien Conseiller du Président Senghor. Tout cela sera tout simplement écrasé, rasé. Le centre de la FIFA à Toubab-Dialaw lourdement impacté et obligé sans doute de déménager. Sans compter la disparition d’un environnement écologique unique, de plages uniques à moins d’une heure de Dakar, d’une zone maritime unique où des baleines viennent mettre bas. Tout cela ne sera plus !

Comment à moins de sept à huit kilomètres de distance, a t-on pu imaginer bâtir à la fois deux ports meurtriers : Bargny-Sendou et Ndayane ? Qui a conduit Monsieur le Président de la République à adopter ces deux projets sur un même littoral prisé à deux jets de pierre l’un de l’autre ?

L’histoire culturelle, artistique, écologique du Sénégal ne laissera pas, ne laissera jamais passer un tel génocide. Elle saura écrire le nom des bourreaux qui resteront gravés dans les mémoires et sur les pierres de ce port pour les générations à venir !

Parlez-nous, informez-nous sur ce port de Ndayane et ses emprises avant qu’il ne soit trop tard ! Ce pays, son développement, ne sont pas seulement votre bien, Monsieur le Président de la République. Ils sont également nôtres et nous voulons en être fiers avec vous ! Ce n’est pas le cas aujourd’hui d’autant qu’il serait possible d’implanter ce port dans d’autres régions du Sénégal moins exposées pour sauver l’une des zones écologiques parmi la plus enviée et la plus riche de notre pays en biodiversité forestière et maritime.

Le choix de Ndayane, selon le plus grand nombre d’experts observateurs, se justifierait par sa proximité avec la capitale Dakar et l’aéroport Blaise Diagne. Cela coûtera moins cher aux investisseurs que d’aller loin sur le littoral et de voir les milliers de camions – il y en aura 1200 par jour au moins à Ndayane – dépenser sans compter pour des budgets en carburant fort élevés. S’installer à deux pas de Dakar, est le rêve ! Cela coûte moins cher pour tout !

Mais d’autres arguments doivent peser pour juguler le danger d’une si gigantesque infrastructure ! L’inquiétude monte ! La réalisation du port qui empiète bien loin au-delà du seul village de Ndayane laissera, comme les fausses promesses concernant l’aéroport de Diass, trop de traumatismes, trop de blessures, trop de désespoir pour les jeunes particulièrement, trop de rage. Un port moderne de dernière génération qui ne gère que des containers avec des grues, n’embauche pas, vous le savez, de jeunes Sénégalais sans formation ! Nos enfants n’y trouveront pas de débouchés.

Nous demandons :

le dialogue.

le travail en commun.

une étude d’impact sociale et environnementale comme l’exige la loi, rendue publique.

un contrôle démocratique et un débat à l’assemblée nationale sur le sujet.

La création d’une commission spéciale pour clarifier l’impact environnemental, écologique et social (expropriation des populations sur 1200 hectares – extinction de la pêche artisanale et de ses activités commerciales annexes)

Le soutien des maires par l’information et non par la cachoterie politicienne qui ne sert que leurs propres intérêts.

SIGNÉ : ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE ÉCOLOGIQUE DU SITE DE NDOUNGOUMAN ET ALENTOURS