Dialogue politique…voici le remplaçant du Général Niang (photo)

Au Dialogue politique, le nom du successeur du Général Niang dévoilé

Président de la Commission politique du Dialogue national, le Général Mamadou Niang est décédé, le lundi 28 décembre dernier, à l’âge de 82 ans.

Quid de son successeur ? Selon plusieurs sources, son remplaçant pourrait être issu du trio qui l’assistait. Il s’agit du professeur Babacar Kanté, de son collègue Aliou Sall et de Magib Ndiaye.

Mais, l’universitaire Kanté part en pole position pour présider aux destinées de la commission cellulaire du Dialogue politique.

Doyen honoraire de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université Gaston Berger de Saint Louis, Babacar Kanté a été vice-président du conseil constitutionnel du Sénégal de 2002 à 2008. Il préside depuis 2013 le Conseil scientifique de la Revue Africaine du Droit Public et est également membre du Conseil de rédaction de la Revue Africaine de la Démocratie et de la Gouvernance. Il est actuellement chercheur associé (Senior Fellow) au Centre for Global Cooperation Research, de l’Université de Duisburg-Essen (Allemagne). Il est aussi membre de l’association WATHI.

Rappelons qu’il a eu l’avantage de travailler avec le défunt Général Niang depuis l’Observatoire national des élections (ONEL).