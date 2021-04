Les prix des produits alimentaires ont baissé…avant Ramadan

En mars les prix des produits de consommation ont baissé de 0, 5 % en comparaison de leur niveau du mois précédent, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

L’ANSD souligne que évolution résultait principalement d’une diminution des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (-1,2%), des articles d’habillement et chaussures(-0,2%) et des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants (-0,2%).

En variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 1,2%, relève l’ANSD qui évoque une augmentation de 0,3 % de l’inflation sous-jacente en rythme mensuel et de 1,4 % sur l’année.

Les coûts des denrées locales en repli de -0,6% ont porté à la baisse les prix à la consommation, tandis que ceux des produits importés se sont relevés de 0,2% au mois de mars 2021 comparativement au mois précédent, alors qu’en variation annuelle, ils se sont renchéris, respectivement, de 1,1% et 0,7%, selon l’ANSD.

Source APS