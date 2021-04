Eumeu Sène et Lac 2 sanctionnés par le CNG…Ils ont perdu plus de 2 millions

La sanction du comité national de Gestion (CNG) est tombée sur Lac de Guiers 2, Eumeu Sène et Diène Kaïré. Le pensionnaire de l’écurie Walo a perdu un total de 2.710.000 F CFA. Une sanction qui concerne les trois avertissements qu’il a écopés, soit 10% de son reliquat (1.500.000 F CFA), un surnombre de 40 personnes (600.000 F CFA) et un dépassement du temps de préparation mystique (310.000), entre autres.

Eumeu Sène, bien que déclaré vaincu par avertissement, a été délesté de 2 610 000 F CFA. « Pour Eumeu Sène, on nous a dit qu’il a eu 25 personnes de plus. Du coup, on lui a coupé 500 000 F CFA. Concernant le dépassement dans sa préparation physique, le CNG estime qu’il s’agissait de 31 minutes de retard. Ce qui fait qu’on lui a coupé un total de 310 000 F CFA. Il avait aussi écopé de quatre avertissements, ce qui lui fait une coupure de 1 500 000 F CFA, soit 10% de son reliquat », a détaillé le manager de l’ex-roi des arènes, Ibnou Diop, au journal spécialisé Sunu Lamb.

Le tombeur de Modou Anta, Diène Kaïré a perdu 270 000 F CFA, pour surplus de 8 accompagnants (160 000 F CFA), 6 minutes de retard dans la préparation mystique (60 0000 F CFA). Son manager, Zale Mbaye, a précisé qu’il récupérera son chèque lundi prochain.