Les quinze (15) mesures de Macky contre la cherté de la vie

Monsieur le Premier Ministre

Monsieur le Ministre d’Etat Directeur de Cabinet

Messieurs les Ministres d’Etat

Monsieur le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République

Monsieur le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises

Mesdames, messieurs les représentants du Patronat

Mesdames, messieurs les représentants des associations de commerçants et autres organisations professionnelles

Mesdames, messieurs les représentants des associations de consommateurs

Mesdames, messieurs

Au terme de nos échanges, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre présence et la qualité de vos contributions.

Je vous en félicite, chers acteurs du secteur du commerce, de la consommation et de l’entreprise.

Je félicite le Premier Ministre Amadou BA et le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises Abdou Karim FOFANA ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs.

Le contexte international actuel ne nous épargne pas la dureté de ses effets mais le subir n’est pas une fatalité.

En érigeant les questions dont nous venons de discuter en priorités, j’ai voulu fixer le cap d’une action efficace pour faire face à cette conjoncture difficile.

En effet, de notre réunion se dégage un consensus sur la nécessité de l’engagement de tous pour lutter contre la vie chère, renforcer le pouvoir d’achat des Sénégalais, promouvoir la production locale et le « consommer local ».

C’est dans cet esprit que je vous propose, à la suite de nos échanges féconds, de retenir les décisions suivantes :

A Mesures d’urgence Maîtres d’œuvre 01 Payer les compensations financières évaluées à 15.518.704.763 F.CFA dues aux meuniers. MFB 02 Payer la subvention pour le riz paddy de 30 FCFA le kg sur le prix au producteur et de 2 FCFA le kg au transformateur, en vue de prendre en charge les frais liés à la tierce détention et certification pour un montant de 3.200.000.000 FCFA. MFB 03 Suspendre les droits d’accises sur les corps gras appliqués aux industries huilières locales MFB 04 Tenir des pourparlers avec les gouvernements indien et/ou pakistanais sur les importations de riz brisé. PRIMATURE 05 Renforcer le contrôle ainsi que l’octroi de moyens matériels, logistiques et humains des services du ministère du commerce et des PME pour une plus grande efficacité de ses actions liées à l’application correcte de la réglementation économique. MFB MFPTSP MCCPME 06 Maitriser les droits et frais de passage portuaires qui ont un impact aggravant sur les prix intérieurs. MCCPME/MPEM 07 Décongestionner le Port Autonome de Dakar. MCCPME/MPEM 08 Mettre en place un numéro vert opérationnel MCCPME/ SONATEL 09 Mettre en place un système d’information d’alerte et suivi des prix MCCPME 10 Poursuivre les mesures visant à contenir les prix MFB MCCPME 11 Tenir périodiquement des concertations avec les acteurs du secteur PRIMATURE MCCPME

B / LES MESURES STRUCTURELLES :

B Mesures structurelles Maîtres d’œuvre 01 Réorganiser la distribution par l’assainissement des circuits, la maitrise des flux des produits et le respect des règles régissant l’information commerciale qui restent indispensables en matière de concurrence. MCCPME 02 Relancer la production agricole. MAER 03 Améliorer le cadre de gestion des filières d’intérêt stratégique ainsi que la protection des revenus des producteurs. PRIMATURE 04 Promouvoir le consommer local. MCPME

Ce sont là quelques décisions pour une action conjoncturelle et pour des solutions structurelles à apporter aux questions qui nous préoccupent.

Je souhaite que nous travaillions main dans la main – Gouvernement et acteurs du secteur – pour rendre opérationnelles les décisions et concrétiser les orientations.

Je suis, pour ma part, entièrement disposé à soutenir cette dynamique.

Il n’y a pas, pour notre pays, de défi impossible à relever. Aucun horizon ne nous est indépassable.

Toutes les solutions préconisées ici sont à notre portée.

J’engage le Premier Ministre et le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises à poursuivre les concertations avec les acteurs, dans un délai de trois semaines, et à ne ménager aucun effort pour atteindre le but que nous nous sommes tous fixés.

Je vous remercie encore une fois d’être venus à cette réunion qui lance les concertations et définit les actions devant nous permettre de lutter et de gagner la bataille contre la vie chère.