Les salaires des présidents africains…vous allez halluciner

À la tête du Cameroun depuis le 6 novembre 1982, Paul Biya, 88 ans, est le plus vieux dirigeant élu en exercice au monde. Mais, le « Sphinx » est également le chef d’État le mieux payé d’Afrique dans le classement de Business Insider Africa 2021. Il gagnerait un salaire mensuel d’environ 620 976 dollars. Dans le classement, le chef de l’État est suivi par le roi Mohammed VI du Maroc, qui est payé à plus de 400 000 dollars par mois, et le Président sud-africain Cyril Ramaphosa suit, avec plus de 220 000 dollars.

Avec un salaire mensuel de 488 604 dollars, le roi Mohammed VI devance de loin le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune qui arrive à la 6ème place du classement, avec 168 000 dollars, derrière Uhuru Kenyatta (Kenya, 192 200 dollars) et Yoweri Museveni (Ouganda, 183 216 dollars). Dans le reste du top 15, on retrouve le Président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (7ème, 152 680 dollars), le Président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa (8ème, 146 590 dollars), le Président du Congo, Denis Sassou N’Guesso (9ème, 108 400 dollars).

Le Président ivoirien Alassane Ouattara, qui occupe la 10ème place des chefs d’État les mieux payés d’Afrique dans le classement de Business Insider Africa 2021, avec un salaire de 100 000 dollars, est le premier ouest-africain, devant le Libérien George Weah (11ème, 90 000 dollars).

Les Présidents du Rwanda, Paul Kagamé est 12ème ave 85 000 dollars, devant le Ghanéen Nana Akufo-Addo (13ème, 76 000 dollars), le Malawite Lazare Chakwera (14ème, 74 300 dollars). Le Nigérian Muhammadu Buhari (69 000 dollars) ferme la dernière marche du top 15.

Top 15 des chefs d’État le mieux payés d’Afrique…par mois