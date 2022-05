Les secrets cachés de Sonko et son père…Révélations exclusives sur la famille (vidéo)

Que peut-il encore bien cacher au peuple sénégalais qu’il aspire à diriger ? Ousmane Sonko, l’opposant radical, empêtré dans un scandale sexuel où il est accusé de viol et de sodomie, fait encore parler de lui, cette fois, dans une saga familiale où son père est cité. C’est une vidéo qui nous expose les secrets de famille de l’opposant radical qui se proclame anti système. Ses avoirs cachées non déclarés dans son patrimoine et les biens de son père. Voici la famille Sonko comme vous ne l’avez jamais vu et xibaaru vous le donne en exclusivité…

Lorsque le plus grand opposant du Sénégal, Abdoulaye Wade, voulait faire de la politique, il s’en était ouvert à son père Mor Tolla Wade. Et ce dernier de lui dire ce qui suit : « si tu veux faire de la politique, tu dois être prêt à affronter ces trois fléaux : perdre des tes biens, aller en prison et mourir pour ta patrie ». Et Wade de répondre qu’il était prêt. Mais chez les Sonko, c’est le jeu de cache-cache avec les autorités. Le Patriote en chef cache la nature de ses biens et ceux légués par son père. Que nous cache encore cette famille où les secrets sont cachés de père en fils ?

Le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) est un homme étrange qui n’a pas encore révélé tous ses secrets. Les biens déclarés par Ousmane Sonko lors de sa déclaration de patrimoine à L’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) sont très loin de ce dont il dispose réellement. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Mr Bah Diakhaté fait des révélations explosives sur le papa de Sonko, son parcours, les scandales et ses avoirs…

« Le père de Sonko se nomme Mamadou Sonko. Il est impliqué dans l’assassinat de 7 nordistes à la pointe Saint-Georges »…C’est l’entame des propos de Bah Diakhaté sur le père de l’opposant radical. La Pointe Saint-Georges est un village du Sénégal situé en Basse-Casamance. Regardez la vidéo ainsi que les secrets de famille qui y sont exposés. Le passé politique du père de Sonko, les terrains de ce dernier. Mais le plus gros scandale sont les biens cachés du leader du Pastef. Incroyable mais vrai sur votre site xibaaru ! Mais écoutez bien Mr Diakhaté sur le leader du Pastef, ses trois femmes (avant de divorcer de l’une d’elles), ses terrains, ses voitures…

La Rédaction de xibaaru