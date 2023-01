Les Sénégalais tournent le dos massivement à Ousmane Sonko

Ousmane Sonko et ses ouailles doivent se réveiller les 1er et 02 janvier, groggy. La pilule aura été très amère à avaler pour eux. Comme un ballon de baudruche, leur appel à un concert de casseroles et de klaxons des véhicules au moment de l’adresse traditionnelle à la nation du Chef de l’Etat, le 31 décembre, a fait pschitt. Autrement dit, leur manifestation a fait flop…

Un tel scénario, jamais ils ne l’avaient envisagé. Car, si la manifestation avait été une réussite, sûr qu’ils se seraient saisis de cette aubaine pour faire monter les enchères, et organiser d’autres manifestations encore plus radicales, allant même pendant qu’ils y étaient jusqu’à exiger la démission du Président de la République Macky Sall, avant la fin de son mandat.

Si c’était un référendum, on aurait pu dire que c’est le NON de Macky Sall qui a largement triomphé face au OUI de notre énergumène national, Ousmane Sonko. Et ceux qui filent à ce dernier, le statut de leader de l’opposition, doivent revoir leurs copies. Ousmane Sonko n’est nullement la tête de file de l’opposition au Sénégal. Il avait déjà enregistré un cuisant échec en instruisant les députés de Yewwi Askan Wi (YAW) pour qu’ils déposent à l’Assemblée nationale, une motion de censure à l’encontre du gouvernement dirigé par Amadou Ba.

Mais Ousmane Sonko est si suffisant qu’il ne tire jamais leçon des échecs passés. La motion de censure, il l’avait initiée sans consulter le Parti démocratique sénégalais (PDS) qui est en réalité le principal parti d’opposition au Sénégal, contrairement à certains clichés que l’on a tendance à nous faire croire. Résultat, il avait essuyé un revers. Cette fois, son appel à un concert de casseroles et de klaxons des véhicules a viré à une humiliation pour lui. Cette manifestation, il l’a décidée à lui seul sans y associer le PDS.

Les Sénégalais ont préféré plutôt de se lancer dans un concert de casseroles et de klaxons de véhicules, s’adonner à d’autres activités ou suivre en toute tranquillité le message à la nation du Président de la République. Ça peut se constater aisément à travers des vidéos prises dans les rues à Guédiawaye, à Mbao, et partout ailleurs au Sénégal. Ousmane Sonko a bu le calice jusqu’à la lie. Même à Ziguinchor (vidéo ci-dessous) supposé être son fief, les populations vaquaient librement à leurs préoccupations.

Ousmane Sonko a longtemps pris les Sénégalais comme étant ses marionnettes. Des gens qu’il pouvait manipuler à sa guise. Il s’est lourdement trompé en se mettant dans sa tête que les événements sanglants de mars 2021, il en était la cause. Alors que durant cette période, les manifestants ne se sont saisis que de son accusation de viols et de menaces de mort, pour exprimer leur mal-vivre. Les Sénégalais étaient tenaillés par les restrictions qui les avaient été imposées à cause de la Covid-19.

Ousmane Sonko a vu cela comme étant une allégeance des Sénégalais à son endroit. Ce qui l’a poussé à se montrer arrogant, se permettant même de dicter ses règles aux institutions de la République, aux guides religieux, à tous ceux qui n’étaient pas du même avis que lui. Il l’a prouvé à travers ses partisans qui ont poussé le bouchon trop loin, s’en prenant au député non-inscrit à l’Assemblée nationale, Pape Djibril Fall. Et c’est cette même outrecuidance qui le guide, au point de vouloir ignorer le principal parti d’opposition, le PDS.

Le peuple sénégalais vient de prouver à nouveau toute sa maturité. Les Sénégalais refusent d’être les marionnettes d’aventuriers qui ne sont mus que par leur seul désir de s’emparer à n’importe quel prix du pouvoir. Peu importe que cela conduise à l’implosion, au chaos de la nation, pour eux.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn