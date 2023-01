Mimi Touré fait vivre un cauchemar à Macky…Le Palais en ébullition

La Force «anti-troisième mandat» de Mimi Touré monte en puissance…

La troisième candidature du président Macky Sall n’est plus un mythe. Depuis quelque temps, les membres de Benno Bokk Yakaar portent fièrement cette candidature « anticonstitutionnelle ». Mais la mouvance présidentielle devra batailler fort pour arriver à faire participer Macky à la bataille de 2024. Des hommes et des femmes se sont réunis pour former une force contre le troisième mandat. Ces personnes commencent à faire peur jusqu’au Palais.

Macky Sall aurait dû réfléchir avant de jouer un sale tour à Aminata Touré. L’ancienne première ministre est devenue un véritable problème pour la mouvance présidentielle. Depuis qu’elle a quitté les rangs de Benno Bokk Yakaar, elle accentue le combat contre le troisième mandat. Après avoir amené la question du troisième mandat sur la table de l’ONU, Mimi Touré cherche des alliés au Sénégal. Selon des sources, ceux qui ont conseillé à Macky de bloquer Mimi, sont isolé au palais…Le faucon en chef, pire ennemi de mimi, a commis une faute politique impardonnable…

Aujourd’hui, Mimi a trouvé la voie pour mener son combat de principe. Et elle a trouvé des soutiens dans l’opposition.

C’est Khalifa Sall qui vend la mèche sur les relations de Mimi Touré et les membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Si on en croit le leader de Taxawu Sénégal, la députée est avec eux dans le combat contre le troisième mandat. « Aminata Touré a dit je veux rester cohérente. J’ai vendu aux Sénégalais une non-candidature du Président Macky Sall et elle se bat avec ça. Donc, elle est avec nous dans le même combat. C’est tout », a déclaré Khaf. Une déclaration qui démontre clairement que l’opposition se réunit autour de cette question.

La présence de Mimi Touré à la dernière manifestation des membres de la société civile au côté de Guy Marius Sagna et d’autres membres de l’opposition est un autre signe de la nouvelle voie de l’ancienne PM. Cela prouve que Aminata Touré accélère la cadence pour contraindre Macky Sall à se conformer à la Constitution. L’union de leur force fera des dégâts dans le « Macky ». L’expérience politique de Mimi pourrait être bénéfique pour la « force anti-troisième mandat».

Aminata Touré et ses nouveaux camarades ne seront pas seuls dans leur combat. Dr Abdourahmane Diouf est sur la même longueur d’ondes. Le leader du mouvement Awale est à fond sur cette question. Il a organisé un symposium sur le troisième mandat. Ce rendez-vous a vu la participation de Alioune Tine, qui fut à la pointe du combat contre le forcing de Abdoulaye Wade, et d’éminents constitutionnalistes. Ce groupe d’intellectuels a débattu du mandat sous toutes ses formes et la majorité est d’avis que le chef de l’Etat ne peut prétendre à un autre mandat.

Ces personnes sont désormais devenues un symbole de la lutte contre le troisième mandat. Elles tirent toute leur force du silence « coupable » de Macky Sall sur la question. Le Sénégal, déjà rudement éprouvé par les contrecoups socio-économiques du Coronavirus et de la tension entre la Russie et l’Ukraine, ne peut s’offrir le luxe d’une crise politique née de la troisième candidature anticonstitutionnelle du chef de l’Etat. Aminata Touré et Cie ont tous les atouts nécessaires pour bloquer les projets de la mouvance présidentielle.

Cette « force anti-troisième mandat » est un véritable problème pour le Palais. Les personnes qui la composent ont tout ce qu’il faut pour éjecter Macky de la course. Ousmane Sonko et ses camarades de Yewwi Askan Wi ont une grande capacité de mobilisation. Leurs appels à manifester trouvent toujours un écho favorable chez les jeunes. Diplomate, grande intellectuelle et ancienne membre du parti au pouvoir, Mimi Touré est un danger pour Benno. Ce qui explique que ces anciens camarades de parti essayent de l’abattre.

Macky Sall a eu tort de se séparer de mimi Touré qui a conduit victorieusement sa coalition Benno Bokk Yaakaar aux législatives. Des observateurs de la scène politique se posent le question de savoir quel gain politique Macky Sall a-t-il eu en nommant Amadou Mame Diop à la place de Mimi Touré à la présidence de l’assemblée nationale ? Il a plus à perdre avec la dissidence de Mimi Touré…Et cette dernière n’a pas encore fini de lui faire voir de toutes les couleurs. Elle finira par avoir sa peau…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru