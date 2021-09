Les signes flagrants de la fin du régime de Macky Sall…

Mais que se passe-t-il dans la tête du président Macky Sall ? Son empire brûle et il trouve la force de se glorifier. Comment comprendre que le président Macky Sall, avec tous les scandales qui lui tombent dessus et sur son parti APR, lance Touba ce qui suit : « Il n’y a pas photo…Ce que j’ai fait à Touba, en matière d’assainissement, aucun gouvernement ne l’a jamais fait. Et c’est valable dans tous les domaines ».

Et sur quel nuage vit Macky Sall quand il déclare que « pour les locales de 2022, il n’y a pas de combat à Touba : la victoire de la coalition BBY est déjà assurée »…Tout simplement à cause des réalisations effectuées à Touba, le président dit qu’il a déjà gagné les Locales. On se demande, est-ce le même président rationnel, celui qui a gagné les présidentielles de 2012 et 2019, que nous avons encore en face de nous…

Macky Sall a tellement changé….

Macky oublie-t-il la République et l’Etat dont il n’est que le serviteur ? Est-ce Macky qui a fait les travaux ou l’Etat ? Quand un président commence à personnaliser les réalisations de l’état en commençant par « JE », c’est le début du syndrome d’Hubris qui est une « perte du sens des réalités », une représentation embellie de soi-même qui déforme l’auto-évaluation et le sens critique vis-à-vis de soi…C’est aussi une obsession de sa propre image qui confine au narcissisme. Et c’est ça, le sens des paroles de Macky à Touba.

Macky oublie les scandales…

Le président Macky Sall fait fi de tout ce qui se passe autour de lui. Il se bande les yeux et refuse de voir les députés de son groupe impliqués dans des scandales qui révèlent chaque jour leur implication flagrante dans le trafic de passeports diplomatiques. Mais le président fait comme si de rien n’était. Il préfère s’auréoler de gloire et il s’asperge de louanges comme s’il était le seul « capable » au Sénégal…Ceci nous rappelle le célèbre inventeur de l’expression « Ma Waxoon…waxeet » qui le regrettera toute sa vie.

Macky Sall accusé dans l’APR

Les scandales s’enchaînent et les critiques fusent à l’intérieur de l’APR. Des membres de l’APR qui ont soutenu sans discontinuer le président Macky Sall depuis 2008, ont mis en cause leur leader. Cheikh Ndiaye dit de Macky : « l’homme fait preuve d’une injustice qui me surprend et ce fait observé pendant une décennie, finit par être une vérité. Dans ses choix, transparaît une rupture d’égalité dans le traitement et le management des ressources humaines souffre d’une iniquité manifeste ».

Et Cheikh Ndiaye, responsable de l’APR à Grand Yoff, n’est pas le seul. Des jeunes militants de l’APR dénoncent les injustices au sein du Parti et au sommet de l’Etat. Comme le dit Pape Thiam de l’APR des Parcelles : « Ainsi donc, l’A.P. R jadis porte étendard de la lutte pour la restauration des valeurs serait devenu pour certains vils courtisans, un terreau fertile pour semer les graines de l’injustice… Il ne serait plus apte à gouverner si les sieurs « Kilifeu » et Simon du mouvement « y’en a marre » croupiraient en prison et que l’ex député Boughazelli vadrouillerait sur les plateaux de télévisions pour narguer les sénégalais »

Serait-ce le début de la fin pour Macky Sall et son régime ?

Lorsque Wade, tout puissant, déclarait « ma waxoon…waxeet », il « insultait » les Sénégalais, leur moralité et leur confiance. Et en 2012, lors de la présidentielle, cette phrase a pesé sur les résultats. Les Sénégalais ont retourné à Wade son manque de respect en votant contre lui. Et aujourd’hui avec Macky Sall, les Sénégalais vivent un sentiment d’impunité. Son frère impliqué dans le scandale Pétro-Tim, Boughazelli pris en flagrant délit et les députés mouillés dans un trafic de passeports diplomatiques…Et cela risque d’être fatal pour son régime lors des prochaines élections locale, législative et présidentielle…

La Rédaction de xibaaru