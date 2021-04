Les statistiques d’Aliou Cissé depuis 2015…avec les Lions

Sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal depuis 2015, Aliou Cissé a dirigé le Sénégal lors de 59 rencontres au cours desquelles les Lions ont enregistré 36 victoires, 16 nuls et 7 défaites avec 89 buts et 34 encaissés, nous dit le quotidien Stades. Sur les 59 rencontres disputées depuis l’arrivée d’Aliou Cissé à la tête des Lions, 40 ont été en matchs officiels et 19 en matchs amicaux.

Sur ces 40 sorties officielles, le Sénégal a engrangé 28 victoires. Les Lions ont aussi fait 9 matchs nuls. Avec Cissé depuis 2015, le Sénégal ne s’est incliné qu’à 3 reprises en matchs officiels. L’Algérie (1-0, 1-0), deux fois à la CAN 2019 en Egypte, et la Colombie (1-0), au Mondial 2018 en Russie, ont été les bourreaux du Sénégal.