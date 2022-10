Les travailleurs du secteur de la santé dans la rue

Après la grève générale des 25 et 26 octobre 2022, des syndicalistes travailleurs du secteur de la Santé affiliés à l’Asas And Gueusseum sont descendus dans la rue hier, jeudi 27 octobre 2022, dans la capitale de la onzième région, Matam, située dans le Nord-Est du pays, pour répondre à la marche nationale organisée par l’assemblée générale de région. Composé des délégations locales et des délégations venues des autres régions, le groupe de manifestants a arpenté les principales artères de la ville en revendiquant l’harmonisation d’augmentations de salaire et celle de payement d’indemnité de logement…

Entre autres demandes formulées à travers des slogans, auxquelles s’ajoutent d’autres réclamations en confluence avec les plans d’actions issues des luttes sectorielles agitées au niveau des structures de santé que sont Ourossogui, Talibou Dabo et Mbour Polymed. Comme notamment, l’épineux problème de la généralisation des indemnités au niveau du centre hospitalier de Ourossogui à l’origine d’un conflit entre les membres de l’Asas et le directeur de l’hôpital. Démarrée au niveau de l’entrée de la ville, la marche qui a été ponctuée par les interventions des délégués syndicaux, pour expliquer les bien-fondés de leurs revendications, a atterri à la préfecture de Matam où un mémorandum a été remis au préfet du département, en présence de Mballo Dia Thiam, président de l’Alliance des syndicats de la santé. Lire la suite en cliquant ICI