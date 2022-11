L’Etat casque plus de 115 milliards pour désenclaver la Casamance

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a visité hier, lundi 7 novembre, les travaux de réhabilitation de l’axe Sénoba- Ziguinchor- Mpack, mais également les projets de désenclavement de la partie Sud du pays. Le coût global du projet, qui comporte plusieurs volets, est de 115,120 milliards FCFA. Le financement est constitué d’un prêt de la Banque africaine de développement (BAD) à plus de 55 milliards. La longueur globale de la route à revêtir est de 217 km, en plus de 95 km de pistes de connexion.

Pour la réhabilitation de l’axe Sénoba-Ziguinchor-Mpack, le financement des travaux est évalué à plus de 78 milliards FCFA. Le projet comporte les pistes de connexion qui concerneront un linéaire de 95 km et seront réalisées, entre autres, sur les trajets Tengory-Kounabano (23 km), Tobor-Niamone-Colomba long de 26 km. Les autres axes sont Silinkine- Sindian (22 km), Bounkiling-Inor (7 km), Boughari-Bona (7km) et Kandialon-CFN4 (10 km). La réhabilitation de ces axes vise, selon le chef de projet, Aliou Mané, «à assurer le désenclavement des zones à forte potentialité agricole». Un parc de gros porteurs sera construit à Ziguinchor pour organiser le stationnement de ces engins lourds.

La boucle des Kanoulayes, c’est une distance de 52 km qui sera bitumée. Le coût global des travaux est de 17,7 milliards FCFA, avec une contribution de plus de 12 milliards de la Banque africaine de développement (BAD). L’apport de l’Union européenne (UE) est de 2,3 milliards. L’Etat du Sénégal contribuera à plus de 3,2 milliards. La route de la boucle des Kanoulayes sera une construction neuve. Elle intègre aussi l’aménagement de 1 km de voirie en pavés dans la localité de Coubanao. Lire la suite en cliquant ICI