ADD confirme, les ICS doivent 120 milliards à l’Etat du Sénégal…Par Mamadou Lamine Diallo

La Cour des Comptes apporte aux patriotes responsables une bonne nouvelle en faisant l’analyse des comptes des Industriels Chimiques du Sénégal (ICS). Celles-ci doivent 120 milliards au peuple sénégalais, le tout puissant ministre des finances du Président Macky Sall ADD l’a confirmé à l’Assemblée nationale.

“L’Etat doit récupérer les 120 milliards aux ICS bazardées aux Indiens.“

Je n’ai jamais caché mes divergences de vue avec Macky Sall au sujet des ICS. Pour moi, les ICS doivent être comme l’Office Chérifien des Phosphates au Maroc, la colonne vertébrale de l’économie. Elles n’auraient jamais dû être cédées au privé étranger même indien d’Inde ou d’Indonésie. Il n’y a aucune raison, les Sénégalais ont tôt fait de maîtriser la technologie de l’acide phosphorique et des engrais. Nos ressources en phosphates dépassent celles du Maroc et quel que soit l’évolution technologique future, on ne se passera pas de phosphore, indispensable à la vie.

Ainsi, cette découverte est une aubaine pour récupérer le capital des ICS, qui devra désormais appartenir au peuple et non plus à l’Etat BBY ou FayeSall.

Affaire à suivre.

Mamadou Lamine Diallo