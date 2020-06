Levée de l’état d’urgence : Thierno Alassane Sall raille Macky

«Le chef suprême MS aux Sénégalais : j’ai tout essayé contre l’ennemi Covid, mais il continue à gagner du terrain. Ainsi, puisqu’il n’y a pas de différence entre ma stratégie et la reddition pure et simple, je décrète le retour à la normale. Désormais, je m’en remets à Dieu. Amen !», a posté l’ancien ministre de l’Énergie et du Développement des énergies renouvelables et non moins Président du Parti Politique la République des Valeurs

Pour rappel, le président de la République a déclaré, ce lundi, la levée de l’état d’urgence assorti du couvre-feu, à compter de ce mardi.