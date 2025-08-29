L’exploitation pétrolière a généré une valeur financière de 1536 milliards Fcfa

Le Sénégal a entamé l’exploitation pétrolière le 11 juin 2025. Il a généré une valeur financière de 1536 milliards FCFA dont 67 milliards environ pour l’État du Sénégal. La Production cumulée depuis le début de l’exploitation est de 38,01 millions de barils dont 37,35 millions commercialisés. Ces informations ont été fournies par le secrétaire permanent du COS PETROGAZ, Khadim Bamba Diagne, dans une interview exclusive accordée au magazine économique et financier Le Marché.

Les grands destinataires du pétrole sénégalais sont la Chine, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, les États-Unis

et Oman. La production annuelle pour 2024 de Sangomar s’est élevée à environ 16,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant ainsi l’objectif initial de 11,7 millions de barils. Pour 2025, l’objectif annuel est de 30,5 millions de barils.

La production de Sangomar qui a débuté en juin 2024 est sur la bonne voie, selon le secrétaire permanent du COS PETROGAZ. « Avec une production journalière qui tourne autour des 100 000 barils/jour, qui est le plateau de production de ce champ. Ainsi, nous ne pouvons que nous réjouir de cette performance qui a permis au Sénégal une production totale cumulée, à fin juillet 2025 de 38,01 millions de barils dont 37,35 millions commercialisés principalement vers la Chine,les Pays Bas, l’Italie, l’Espagne, les États Unis, Oman et bien sûr à la SAR », a expliqué Khadim Bamba Diagne.

Source : Le Marché