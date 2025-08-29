Émigration irrégulière : Plus de 90 migrants périssent au large de la Mauritanie

Une nouvelle tragédie frappe la route migratoire vers l’Europe. Une pirogue transportant environ 115 migrants, partie de Gambie en direction des îles Canaries, a chaviré ce mercredi 27 août 2025, au large des côtes mauritaniennes.

Selon la Rfm, reprise par Seneweb, seuls 17 passagers ont été secourus par les gardes-côtes mauritaniens. Plus de 90 corps sans vie ont été repêchés, dont des ressortissants sénégalais.

Ce drame met une fois de plus en lumière les conséquences dévastatrices de l’émigration irrégulière. Sur la Rfm, le président de l’organisation Otra Africa a exprimé sa profonde tristesse et a appelé les autorités sénégalaises à agir fermement pour endiguer ce fléau, en multipliant les actions de prévention et de création d’opportunités locales pour la jeunesse.