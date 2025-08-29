PS : la plainte contre Aminata Mbengue Ndiaye maintenue

Les sages du PS ont échoué. Ils ne sont pas parvenus à faire retirer la plainte qui vaut à la secrétaire générale de leur parti, Aminata Mbengue Ndiaye, d’être assignée à comparaître devant le tribunal de grande instance de Dakar, statuant en référé, lundi 1er septembre. Source A, qui donne l’information, rapporte que les initiateurs de la requête leur ont dit niet lorsqu’ils leur ont demandé de rentrer dans le rang.

La plainte en question porte la signature des membres de l’Initiative pour la réforme du PS, un regroupement de cadres et autres militants socialistes. Ces derniers reprochent à Aminata Mbengue Ndiaye de prolonger illégalement, selon eux, l’intérim qu’elle assure depuis la disparition de Ousmane Tanor Dieng, en 2019.

Pire, affirment les membres de l’Initiative, l’ancienne maire de Louga a toujours refusé de les écouter. «Elle avait même proposé notre exclusion du parti. Nous irons au procès, s’emporte un des plaignants interrogé par Source A. […] Après trois ans durant lesquels elle a refusé de nous recevoir, elle passe par les sages du parti pour nous persuader de retirer préalablement la plainte pour ouvrir les discussions. Nous attendons le dénouement judiciaire de notre plainte ; nous irons jusqu’au bout.»

