Saint-Louis, Tambacounda, Touba…Le point sur la gestion des inondations

Par Niakaar
Les inondations qui ont touché plusieurs régions du Sénégal continuent de mobiliser les autorités et les populations. Une récente réunion du Comité de gestion des inondations, présidée par le ministre Cheikh Tidiane Dieye, a mis en lumière les efforts conjoints de l’État, des collectivités locales et des communautés pour faire face à la situation. Si de nombreux progrès ont été réalisés, des défis majeurs persistent, nécessitant une action continue et des solutions durables.

Un plan d’action vigoureux porte ses fruits
Dans plusieurs localités, les mesures prises ont permis de contenir les dégâts et d’améliorer la situation. À Touba, les eaux ont été évacuées dans de nombreux quartiers grâce à un dispositif de pompage intensif. La situation s’est également considérablement améliorée à Tambacounda et à Kaffrine, où les travaux de curage, la construction de bassins et les mesures préventives ont donné des résultats probants. La distribution de pompes et d’électropompes de grande capacité a joué un rôle crucial, notamment à Saint-Louis, où les évacuations ont pu être accélérées.

Les autorités ne se contentent pas de réagir, elles agissent de manière proactive. À Diourbel, un dispositif renforcé de camions hydrocureurs et d’électropompes a été mis en place, et l’aménagement de nouveaux bassins est en cours pour mieux gérer les écoulements. Le rapport a également souligné les moyens colossaux déployés à Thiès et à Tivaouane en prévision du Gamou. L’utilisation de camions hydrocureurs, de toilettes mobiles et de motopompes vise à protéger les populations et les pèlerins dans les zones les plus vulnérables. De même, à Kaolack, la préparation du Maouloud a été sécurisée grâce à la distribution de 50 motopompes et à la réalisation de nouveaux ouvrages.

Malgré les avancées, le combat est loin d’être terminé. Des difficultés persistent dans certains quartiers de Touba, où les difficultés de drainage compliquent les opérations d’évacuation. Cependant, le ministre a rassuré les populations, affirmant que le gouvernement reste pleinement engagé à les protéger et à les soulager.

En parallèle des mesures d’urgence, les autorités se concentrent sur la mise en œuvre de solutions durables. Cela inclut la construction de nouveaux ouvrages et l’amélioration des infrastructures d’assainissement pour prévenir les inondations à l’avenir.

Le rapport du Comité montre une volonté claire de passer d’une gestion de crise à une approche plus pérenne, axée sur la résilience et la prévention.

