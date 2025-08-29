Porté disparu…un enfant de 12 ans retrouvé tué par un alligator

Bryan Vasquez avait disparu dans la nuit du 13 au 14 août en Louisiane, aux Etats-Unis.

Cet enfant de 12 ans s’était échappé par la fenêtre de sa chambre à l’est de La Nouvelle Orléans.

C’est sa mère qui avait constaté son absence le lendemain matin et avait donné l’alerte.

Les policiers avaient alors exploité la vidéosurveillance. Sur les images, on aperçoit le petit garçon marcher seul dans la rue, vers 5H00 du matin.

Il était vêtu seulement d’une couche.

Des recherches ont été menées mercredi 27 août au cours desquelles le corps sans vie du petit garçon a été repêché dans un canal de la ville.

Selon les premières constatations, Bryan a été attaqué par un alligator.

Hilda Vasquez a confié que son fils, atteint d’autisme, s’échappait souvent du domicile familial pour se rendre à une aire de jeux à proximité. Mais un récent déménagement avait perturbé ses habitudes.

